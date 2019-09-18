تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك ينشىء محكمة عليا.. والتقاط صور للربيع على المريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم مليئًا بالكثير من الأخبار التكنولوجية المهمة، وعلى رأسها إعلان فيس بوك عن أجهزة جديدة لإجراء مكالمات الفيديو وإنشاء فيس بوك محكمة عليا للبحث بالقضايا الخلافية، بالإضافة إلى التقاط وكالة الفضاء الأوروبية صورًا للربيع على المريخ ورصد تلسكوب ناسا بدء العاصفة الاستوائية إيميلدا، ونستعرض فيما يلى أبرز هذه الأخبار والأحداث المفوضية الأوروبية تسعى لتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فيس بوك ينشئ محكمة عليا من أجل النظر فى القضايا الخلافية هل يمكن تصنيف حرائق الأمازون على أنها جريمة ضد الإنسانية؟ مواقع صينية تحظر بيع السجائر الإلكترونية الأمريكية نهائيا Advertisements مارك زوكربيرج يعلن عن إطلاق 3 أجهزة جديدة لإجراء مكالمات الفيديو فيس بوك يتعاون مع الشرطة لتدريب الذكاء اصطناعى على كشف المحتوى الإرهابى تعرف على سعة بطارية هواتف iphone 11 و iphone 11 pro و iphone 11 pro max

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