تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. فوياجر 1 تلتقط أول صورة للأرض والقمر معًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نحتفل كل يوم بذكرى مهمة من تاريخ الفضاء ومن بين ذلك التقاط أول صورة للأرض والقمر معًا فى إطار واحد، وذلك من خلال التقاط المركبة الفضائية التابعة لناسا فوياجر1 لهذه الصورة، فى ذات اليوم 18 سبتمبر، ولكن من عام 1977. ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت فوياجر 1 فى ذلك الوقت على بعد 7.25 مليون ميل من الأرض، حيث كانت مهمتها الأساسية لاستكشاف الكواكب الخارجية والتقطت هذه الصورة فى طريقها. Advertisements

صورة القمر والأرض ومرت فوياجر 1 عبر حزام الكويكبات وزارت كوكب المشتري وزحل، ثم أخذت منعطف حاد وبدأت تتجه مباشرة خارج النظام الشمسي. وأقنع أحد العلماء فى ذلك الوقت، وهو كارل ساجان وكالة ناسا لتحويل الكاميرات في المرة الأخيرة قبل أن تنطلق خارج المجموعة الشمسية فى الفضاء، لالتقاط صورة لجميع الكواكب في النظام الشمسي، وبالفعل كانت الصورة وسط أشعة الشمس لكل الكواكب.

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