فيسبوك تعلن عن أجهزة بورتال جديدة أحدها يوصل بالتلفاز

كشفت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء عن طرز جديدة من أجهزة الدردشة عبر الفيديو (بورتال) Portal، التي يمتاز أحدها بأنه مخصص للاستخدام مع أجهزة التلفاز.

ويأتي إطلاق الطرز الجديدة من (بورتال) في وقت تحاول فيسبوك التركيز على المزيد من أشكال التواصل الخاصة، وذلك بعد سنوات من تباطؤ نمو المستخدمين، وفضائح مشاركة البيانات، والدعوات إلى تغيير مقاربتها غير المعتادة في إدارة المحتوى.

وتعد فيسبوك بالفعل واحدةً من أكبر اللاعبين العالميين في مجال التراسل الخاص، حيث تملك أكثر من 2.4 مليار مستخدم شهري لشبكة التواصل الاجتماعي، وأكثر من مليار مستخدم لخدمة التراسل الفوري واتساب، وخدمة مشاركة الصور إنستاجرام.

وأعلنت فيسبوك اليوم عن ثلاثة أجهزة: (بورتال ميني) Portal Mini بشاشة مقاسها 8 بوصات، و(بورتال) بشاشة مقاسها 10 بوصات، بالإضافة إلى (بورتال تي في) Portal TV: وهو جهاز جديد يستخدم أجهزة التلفاز لعرض المحتوى.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وقالت فيسبوك في منشور على مدونتها: إن أجهزة (بورتال) أصبحت تتوفر في العديد من الدول، بما في ذلك: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا. وهي تتوفر بسعر 129 دولارًا لجهاز (بورتال ميني)، وبسعر 179 دولارًا لـ (بورتال)، وبسعر 149 دولارًا لجهاز (بورتال تي في).

وأضافت الشركة أن الأجهزة الجديدة تدعم الاتصال المرئي عبر تطبيقها: مسنجر، كما أصبحت تدعم الاتصال عبر خدمة واتساب، كما تمتاز بأن كاميراتها تدعم التصوير العريض، كما أنها تحافظ على التريكز على المستخدم أثناء الحركة في الغرفة.

وتعتزم فيسبوك طرح جهازي (بورتال ميني)، و(بورتال) اعتبارًا من 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في حين تعتزم إطلاق (بورتال تي في) اعتبارًا من 5 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وتأمل الشركة في أن تكون الطبيعة الاجتماعية لمنتجاتها ما يجذب المستخدمين إليها، فهي تسمح لهم بمشاهدة العروض أثناء الاتصال المرئي. كما تقول: إنها الأجهزة تحمي خصوصية المستخدمين مثل المعالجة المحلية للمزايا الذكية، ما يعني أن بيانات المستخدمين تبقى على الأجهزة ولا تُخزن على خوادم فيسبوك.

أما فيما يتعلق بجهاز (بورتال تي في) الجديد فهو يدعم عددًا قليلًا من تطبيقات الموسيقى، وبعض الخدمات التلفازية، ما يعني أنه لن يكون منافسًا قويًا لمنصات التلفاز الحالية، مثل (آبل تي في)، ونتفليكس، وروكو.