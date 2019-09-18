إطلاق تطبيق كارتلو الهادف إلى تغير عالم التسوق عبر الإنترنت

انطلق مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق الهواتف المتحركة كارتلو (Cartlow)، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، لتوفير وسيلة بسيطة وفعالة تتيح لكل من تجار التجزئة والعملاء شراء وبيع مجموعة واسعة من المنتجات المعتمدة سواء كانت مملوكة مسبقاً، أو منتجات مجددة، أو منتجات جديدة مفتوحة العلبة، ومنتجات التخفيضات.

ويقدم كارتلو للمتسوقين أسعاراً لا تقبل المنافسة على المنتجات اليومية، ويلبي احتياجات تجار التجزئة من خلال تنظيم المخزون، واستبعاد الممارسات غير المستدامة مع كل عملية شراء.

وتتمثل مهمة كارتلو في تقديم منتجات معتمدة تم فحصها من قبل خبراء مختصين مع توفير ضمان تصل مدته إلى عام واحد، فضلاً عن تزويد المستخدمين بتجربة تمنحهم راحة البال عند التسوق ومنحهم فرصة مضمونة لاغتنام أهم العروض.

وتشمل هذه المنتجات الهواتف المتحركة، وأجهزة التلفزيون، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة المنزلية، والساعات، والألعاب والكثير من المنتجات التي سيتم إضافتها إلى التطبيق باستمرار.

ويقدم كارتلو، الذي يحتل الصدارة في قطاع التجارة الإلكترونية، حلاً مثالياً للعملاء من خلال توفير منصة موثوقة، وهيكل رقمي قوي، وضمان فعال وسياسة استرجاع مضمونة، وعمليات متطورة عالية المستوى.

كما يساعد أحد أقسام التطبيق المستهلكين في بيع المنتجات المملوكة مسبقاً من خلال برنامج إعادة الشراء، حيث يتم تجديد المنتجات التي تعمل بكل كفاءة على يد فريق من الخبراء في كارتلو، ومن ثم إعادة بيعها، في حين يتم تفكيك المنتجات التالفة وإعادة تدويرها.

ويعتزم كارتلو إبرام شراكات مع عدد من قنوات التجزئة والتوزيع، مثل شرف دي جي، ونون دوت كوم، وكارفور، وجمبو للإلكترونيات، وإي ماكس، وفيرجن ميجاستور، وغيرها من المتاجر لتحويل مشاكل تكدس المخزون إلى أصول.

ويهدف التطبيق إلى الهيمنة على السوق عبر تقديم فوائد غير مسبوقة لتجار التجزئة والموزعين الذين يتخلصون بصورة منتظمة من ملايين المنتجات المرتجعة والمكدسة.

وغالباً ما تكون هذه المنتجات في حالة جيدة للغاية وتعمل بكل كفاءة، إلا أن الممارسات غير المستدامة وبعض قواعد الشركات تدفع تجار التجزئة ببساطة إلى التخلص من هذه المنتجات أو بيعها بأسعار مخفضة.

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ويعتزم التطبيق المستدام تمكين تجار التجزئة والموزعين عبر توفير حل مثالي لإدارة مخزون المنتجات بسلاسة وكفاءة، ويعمل كارتلو على تقليل النفايات وانبعاثات الكربون من خلال برنامج إعادة التدوير وإعادة البيع، ما يقدم مثالاً يحتذى به في قطاع التجارة الإلكترونية عبر تعزيز الممارسات المستدامة.

وتأسس تطبيق كارتلو على يد محمد سليمان، المؤسس الشريك السابق والمدير التنفيذي لشركة هيلبيت التابعة لسوق دوت كوم والتي استحوذت عليها شركة أمازون، وقد تولى سابقاً بناء وقيادة إحدى أكبر عمليات ما بعد البيع وتطبيق يوفر الخدمات حسب الطلب في المنطقة.

وبفضل خبرته الإدارية لأكثر من 15 عاماً، والتي اكتسبها خلال عمله لدى عدد من الشركات الرائدة، وجد محمد ثغرة في السوق وفرصة تجارية في قطاع المنتجات المملوكة مسبقاً والمجددة.

وقال محمد سليمان، مؤسس تطبيق كارتلو: نحن متحمسون للغاية لإطلاق كارتلو بشكل رسمي، فهو الحل الأول من نوعه والأمثل في قطاع التجارة الإلكترونية للمستهلكين وتجار التجزئة والموزعين.

وأضاف “هذا التطبيق يمكن العملاء من الحصول على مجموعة من المنتجات عالية الجودة، والتي قام فريق من الخبراء بفحصها واعتمادها، ليحظى المستهلك النهائي بالتوفير عند كل عملية شراء.

وتابع سليمان كلامه قائلًا: نحن نهدف إلى هيكلة الصناعة رقمياً عبر قناة موثوقة، علاوة على مواصلة دورنا الرائد في إلقاء الضوء على الممارسات غير المستدامة والخطوات اللازمة لإنقاذ البيئة.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أفضل الأسواق في المنطقة لمبيعات التجزئة والخدمات الإلكترونية، وتقدر قيمة قطاع المنتجات المجددة والمملوكة مسبقاً بثلاث مليارات دولار داخل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ويستقطب هذا النوع من المشاريع قاعدة كبيرة من العملاء في الدول المتقدمة وغير المتقدمة، ويجمع كارتلو حاليًا التمويل ليسير بخطى متسارعة نحو الأمام عبر تطوير عمليات التشغيل، والجانب التقني، وعملية استهداف الجمهور والتواصل معه.