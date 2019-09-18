شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تخطط للتركيز فى مجال أجهزة الكمبيوتر والسيارات ذاتية التحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول كبير فى شركة "هواوي" الصينية، الأربعاء، إن الشركة ستكثف من عملها فى السوق العالمية لأجهزة الكمبيوتر، وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، كين هو، أن هذه الإستراتيجية تعتمد على التوقعات بأن "القوة الحاسوبية المذهلة" ستكون ضرورية فى الوقت الذى يتحول فيه العالم للاعتماد على تكنولوجيات مستقبلية معقدة وتحتاج إلى موارد ضخمة مثل الذكاء الاصطناعى والسيارات ذاتية التحكم.

وقال هو خلال مؤتمر للتكنولوجيا فى شنجهاي: "أمامنا الكثير من التحديات، ونحتاج إلى تعزيز قوتنا الحاسوبية واستكشاف هندسيات جديدة وتطوير معالجات تلبى احتياجات الناس فى جميع السيناريوهات".

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وتعد "هواوي" بالفعل الشركة الرائدة عالميًا فى مجال معدات شبكات الاتصالات، والمنتج الثانى للهواتف الذكية، ومن المتوقع أن تهيمن على شبكات الجيل الخامس فائقة السرعة فى المستقبل.