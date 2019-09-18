ما هو الـ Zen Mode على اجهزة OnePlus و كيف تستعمله ؟

Zen Mode هو ميزة من مزايا واجهة Oxygen OS الخاصة بأجهزة OnePlus الشهيرة. اضافتها الشركة الى هواتفها و اعلنت عنها مع الإعلان عن هاتف OnePlus 7. بالتأكد ان هذه الميزة بالنسبة لك حتى الآن شيئاً مجهولاً او جديداً عليك. لذلك في هذا الموضوع سنشرح ما هي هذه الميزة. و ما الأجهزة الداعمة لها. كيف تقوم بتفعيلها على جهازك. و ماذا ستسفاد من ميزة مثل Zen Mode على هاتفك المحمول. لذلك اكمل قرائة الموضوع.

معنى Zen Mode ؟

هو وضع استخدام للهاتف المحمول اضافته شركة OnePlus على هواتفها يمنعك من استخدام الهاتف المحمول. يقوم هذا الوضع بإغلاق كافة التطبيقات و المزايا الخاصة بالهاتف لمدة 20 دقيقة. خلال هذه الـ20 دقيقة لن يمكنك القيام بأي شئ على الهاتف. لن يمكنك فتح اي تطبيقات. لن تتمكن من تصفح الإنترنت. لن تستطيع تغيير اي اعدادات في الهاتف. لن تستطيع اغلاق الوضع حتى. فقط هناك شيئان يمكن القيام بهما. التقاط الصور فقط و لن تستطيع عرض الصورة و التعديل عليها و هكذا. و المكالمات الهاتفية. لكنك ستستطيع الرد على المكالمات الواردة فقط. لن تتمكن بالإتصال الا بخدمة الطوارئ في بلدك. و اعني خدمة الطوارئ التابعة لحكومة بلدك. لا شئ آخر.

الأجهزة الداعمة

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus 5T

OnePlus 5

كيفية تفعيل Zen Mode

1- قم بسحب شريط الإشعارات للأسفل الى الكامل حتى تعرض الإختصارات كاملة

2- في اختصارات الـQuick Toggles امامك ابحث عن Zen Mode

3- انتظر و ستجد التطبيق امامك و اعلم انه لا طريق آخر لفتح الطريق غير عن طريق Quick Toggles

4- لتشغيل الوضع اضغط زر Let’s Go سيظهر لك تعليمات بشأن استعمال Zen Mode

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5- اضغط Start لتشغيل الوضع

6- سيعطيك الجهاز مهلة 3 ثوان لتغيير رأيك حيث ان الجهاز سيتوقف تماماً لمدة 20 دقيقة اذا ما قمت بتفعيل هذا الوضع

7- حالما يبدأ Zen Mode سيظهر لك المؤقت التالي على الشاشة ليخبرك بالوقت المتبقي لتستطيع استعمال الهاتف

8- بعد مرور 20 دقيقة ستتمكن من استعمال هاتفك مرة اخرى. و اي اشعارات تلقيتها اثناء الـ20 دقيقة ستظهر امامك على الشاشة

تحديثات قريبة

حتى الآن لا أخبار ان كانت تنوي OnePlus تفعيل هذا الوضع على اجهزة اقل من OnePlus 5 او ان كانت تنوي اضافة اي تحديثات على هذا الوضع في الأساس. الوضع ثابت على هذه الحال و لكن يتوقع وجود اي تعديلات في تحديثات قادمة. كأن تسمح لك OnePlus بتعديل الوقت الذي يأخذه هذا الوضع. او ان تسمح لك بإضافة جهات اتصال معينة يمكنك الإتصال بها. على سبيل المثال لا الحصر طبعاً. و لكن على العموم نحن في انتظار تحديثات اخرى لنعرف ما اذا كان هناك تحديثات و اضافات جديدة في هذا الوضع ام لا.