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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني لفعاليات ميونيخ غداً بالعديد من الإعلانات، فإلى جانب سلسلة هواتف Mate 30 تقدم هواوي ساعتها الذكية Watch GT 2، مع سوارة ذكية وأيضاً جهاز تلفاز ذكي.
أشارت العديد من التسريبات إلى خطط هواوي للإعلان عن ساعة Watch GT 2 الذكية في مؤتمر 19 من سبتمبر، واليوم تأتي تفاصيل جديدة حول سوارة ذكية أيضاً.
ولقد قدمت هواوي في مؤتمر العام الماضي أيضاً سوارة ذكية، ومن المتوقع أن تقدم هواوي إصدار جديد من سوارة Band Pro، أو إصدار جديد كلياً من السوارات الذكية، إلا أن التفاصيل المؤكدة تشير إلى أن السوارة تأتي بمستشعر لرصد معدل ضربات القلب وأيضاً مستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومن المتوقع أن تأتي السوارة بميزة الشحن مباشرة عبر منفذ USB لذا لن تحتاج إلى محول خاص.
ومن المتوقع أن تقدم هواوي شاشة ملونة للسوارة الذكية في السوق الصيني، على أن تتميز السوارة بشاشة AMOLED، كما تدعم السوارة عمر شحن يصل إلى 20 يوم.
من جانب أخر تقدم العملاق الصيني جهاز تلفاز ذكي خلال فعاليات مؤتمر Mate 30، يتميز بنظام تشغيل هواوي الجديد Harmony OS الذي قدم في جهاز تلفاز ذكي من علامة Honor الفرعية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن جهاز تلفاز ذكي وسوارة ذكية في مؤتمر Mate 30 غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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