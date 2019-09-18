Huawei ستكشف عن تلفاز ذكي، وإسوارة ذكية جديدة، والساعة الذكية Huawei Watch GT 2 غدًا

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بعقد حدث خاص في مدينة ميونخ الألمانية يوم غد الخميس لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series، ولكن يبدو أن هذه الهواتف الذكية ليست هي الأجهزة الوحيدة التي تُخطط شركة Huawei للكشف عنها في هذا الحدث، فهي تخطط أيضًا للكشف عن مجموعة من المنتجات الأخرى والتي سنتطرق لبعض منها الآن.

إسوارة جديدة للياقة البدنية

قامت شركة Huawei بالكشف عن إسوارة اللياقة البدنية Huawei Band 3 Pro في شهر أكتوبر من العام الماضي، وبالتالي فمن المرجح أن تكشف الشركة عن خليفة لهذه الإسوارة يوم غد الخميس. نحن لسنا متأكدين من الإسم الذي ستحمل هذه الإسوارة الذكية الجديدة، ولكن التقارير تقول أنها تحمل حاليًا الإسم الرمزي Andes.

التقارير ذكرت كذلك أن هذه الإسوارة الذكية ستأتي بشاشة ملونة، وموصل USB مدمج، فضلا عن مستشعر ضربات القلب ومستشعر لقياس مستويات الأوكسجين في الدم.

Huawei Smart TV

قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بالكشف عن تلفزيونها الذكي الأول Honor Vision في الشهر الماضي، والآن يبدو أن شركة Huawei نفسها تتطلع إلى الإعلان عن تلفازها الخاص. وعلى ذكر ذلك، فقد قام موقع Android Headlines بنشر بعض الصور الرسمية لهذا التلفاز القادم من شركة Huawei، وهي الصور التي تعرضه لنا من مختلف الزوايا.

هذا التلفاز الذكي القادم من شركة Huawei سيعمل بنظام HarmonyOS التابع لشركة Huawei نفسها على غرار تلفاز Honor Vision. وسيضم أيضًا كاميرا منبثقة على غرار نسخة Pro من التلفاز Honor Vision، ولكن بقية المواصفات لا تزال مجهولة.

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Huawei MediaPad M6 للأسواق العالمية

أعلنت شركة Huawei عن الجهاز اللوحي Huawei MediaPad M6 في شهر يونيو الماضي، ولكنه متوفر حاليًا فقط في الصين. ومع ذلك، هذا قد يتغير غدًا الخميس لأنه من المتوقع أن تُعلن شركة Huawei عن إطلاق الجهاز اللوحي Huawei MediaPad M6 في الأسواق العالمية. وعلى ذكر ذلك، فمن المرجح أن يتم إطلاق الجهاز اللوحي Huawei MediaPad M6 من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل على غرار سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series.

Huawei Watch GT 2

أكدت لنا شركة Huawei بالفعل أنها ستقوم بتزويد الساعة الذكية Huawei Watch GT 2 الجديدة بالمعالج Kirin A1. ومن التسريبات السابقة، نعلم كذلك أن هذه الساعة الذكية ستضم بطارية بسعة 445mAh ونظام تحديد المواقع GPS ومستشعر ضربات القلب. لقد رأينا أيضًا نسخة Classic ونسخة Sport من هذه الساعة الذكية، ويؤكد التسريب الجديد أن Huawei Watch GT 2 ستصل بأربعة ألوان على الأقل كما هو موضح أعلاه.

ستأتي Huawei Watch GT 2 بحجمين، 42mm و 46mm. ستحصل النسخة الأولى على شاشة AMOLED بحجم 1.2 إنش وبدقة 390×390 بكسل، في حين ستحصل النسخة الثانية على شاشة بحجم 1.39 إنش وبدقة 454×454 بكسل. وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الأصغر لن تحتوي على ميكروفون وقد تفتقر إلى دعم LTE أيضًا. ولكن هذا لا يعني بأن النسخة الكبيرة الحجم ستحصل على جميع هذه الميزات.

تشمل المواصفات الأخرى التي تردد بأنها ستصل مع Huawei Watch GT 2 مقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 مترًا، ومستشعر الدوران، ومستشعر ضغط الهواء.