الهاتف OnePlus 7T Pro يظهر بدوره في صورة رسمية مُسربة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، كشفت لنا شركة OnePlus عن تصميم الهاتف OnePlus 7T، والآن قرر المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks نشر صورة رسمية أخرى، ولكن هذه المرة للهاتف OnePlus 7T Pro. وتكشف لنا هذه الصورة أن الهاتف OnePlus 7T Pro سيحصل على نفس اللون الأزرق للهاتف OnePlus 7T، وعلى نفس تصميم الهاتف OnePlus 7 Pro الحالي.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتفين OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro سيأتيان مع المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، وأيضًا مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 2.0 وتدعم تقنية التثبيت الرقمي للصورة. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن كلا الهاتفين سيضمان مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيأتيان مع الوضعين Macro Mode و Nightscape Mode، فضلا عن القدرة على تصوير فيديوهات HD بمعدل 960 إطار في الثانية.

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التسريبات السابقة كشفت لنا كذلك أن الهاتف OnePlus 7T سيضم شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تدعم محتوى +HDR10 وتمتاز بمعدل تحديث قدره 90Hz وبكثافة بكسلات تبلغ 402 بكسل في كل إنش. أما بخصوص الهاتف OnePlus 7T Pro، فهو سيأتي مع نفس الشاشة بإستثناء أنها ستمتاز بحجم 6.65 إنش وبدقة +QuadHD، كما أنها ستمتاز بكثافة بكسلات تبلغ 516 بكسل في كل إنش.

الذاكرة الداخلية في الهاتف OnePlus 7T ستكون متوفرة بأحجام 128GB و 256GB، بينما سيكون الهاتف OnePlus 7T Pro متوفرًا مع 256GB فقط من الذاكرة الداخلية. وبصرف النظر عن ذلك، فسوف يأتي الهاتف OnePlus 7T كذلك مع بطارية بسعة 3800mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، بينما سيأتي الهاتف OnePlus 7T Pro مع بطارية بسعة 4085mAh ستدعم نفس تقنية الشحن.