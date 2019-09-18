شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سعة بطارية هواتف iphone 11 و iphone 11 pro و iphone 11 pro max والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت أبل مستندات إلى الوكالة التنظيمية الصينية تكشف بها بعض المعلومات حول ذاكرة الوصول العشوائى RAM وسعة البطارية لهواتفها الجديدة iphone 11 وiphone 11 pro وiphone 11 pro max.
حسب موقع " انجادجيت"الأمريكى، يأتى iPhone 11 Pro Max مزوداً ببطارية تبلغ سعتها 3.969 مللى امبير فى ساعة، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجابايت، وذلك أكبر من iPhone XR بحوالى 1000 مللى أمبير/ساعة، وحوالى 800 مالى أمبير من أجهزة IPhone XS Max، كما أنه أكبر بنسبة 859 مللى أمبير فى الساعة من أجهزة iPhone 11 الأساسية، كما يتمتع هاتف iPhone 11 Pro Max بقدرة بطارية تزيد بنسبة 23% عن جهاز Pro.
وفى الوقت نفسه يأتى iPhone 11 Pro بنفس مقدار ذاكرة الوصول العشوائى وبطارية 3.046 مللى أمبير فى الساعة، وهذا يفسر السبب الذى يجعل شركة أبل تدعى أن هاتف Pro Max يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 5 ساعات أطول من iPhone XS Max، بينما يمكن أن يستمر طراز Pro لمدة تصل إلى 4 ساعات أطول من iPhone XS.
كما أن بطارية هاتف iPhone 11 Pro يمكن أن تستمر لمدة 12 ساعة، بينما Pro Max الأكبر يستغرق فى الغالب ما بين 13 و14 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تعرف على سعة بطارية هواتف iphone 11 و iphone 11 pro و iphone 11 pro max لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.