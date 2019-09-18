شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سعة بطارية هواتف iphone 11 و iphone 11 pro و iphone 11 pro max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت أبل مستندات إلى الوكالة التنظيمية الصينية تكشف بها بعض المعلومات حول ذاكرة الوصول العشوائى RAM وسعة البطارية لهواتفها الجديدة iphone 11 وiphone 11 pro وiphone 11 pro max.

حسب موقع " انجادجيت"الأمريكى، يأتى iPhone 11 Pro Max مزوداً ببطارية تبلغ سعتها 3.969 مللى امبير فى ساعة، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجابايت، وذلك أكبر من iPhone XR بحوالى 1000 مللى أمبير/ساعة، وحوالى 800 مالى أمبير من أجهزة IPhone XS Max، كما أنه أكبر بنسبة 859 مللى أمبير فى الساعة من أجهزة iPhone 11 الأساسية، كما يتمتع هاتف iPhone 11 Pro Max بقدرة بطارية تزيد بنسبة 23% عن جهاز Pro.

وفى الوقت نفسه يأتى iPhone 11 Pro بنفس مقدار ذاكرة الوصول العشوائى وبطارية 3.046 مللى أمبير فى الساعة، وهذا يفسر السبب الذى يجعل شركة أبل تدعى أن هاتف Pro Max يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 5 ساعات أطول من iPhone XS Max، بينما يمكن أن يستمر طراز Pro لمدة تصل إلى 4 ساعات أطول من iPhone XS.

كما أن بطارية هاتف iPhone 11 Pro يمكن أن تستمر لمدة 12 ساعة، بينما Pro Max الأكبر يستغرق فى الغالب ما بين 13 و14 ساعة.