شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تلتقط صورا لفصل الربيع على المريخ.. تفتكر عامل إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف صور من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) سطح المريخ خلال فصل الربيع، حيث تنقل تفاصيل عن ما يحدث بقطبى كوكب، حيث ينهار الجليد المصنوع من ثاني أكسيد الكربون المتجمد، وتنفجر نفاثات الغازات والرمال.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تخلق هذه الظاهرة المتفجرة خطوطًا سوداء مميزة عبر وجوه الكثبان الرملية، حيث تم التقاط اللقطات في المناطق القطبية في المريخ بواسطة كاميرا نظام التصوير السطحي بالألوان (CaSSIS).



الربيع فى المريخ

فبالنسبة للمناطق القطبية في الكوكب الأحمر، يجلب الشتاء طبقة رقيقة من جليد ثاني أكسيد الكربون من طبقة سطح الأرض، ومع تقدم موسم البرد، تنمو حبيبات الجليد في هذه الطبقة بما يكفي لجعل الجليد شبه شفاف.

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أما عندما يصل الربيع، فتتحول هذه الطبقة المجمدة مباشرة من الجليد إلى الغاز، ويحدث إزالة الجليد الموسمي من قاع الجليد إلى أعلى، وهذا يتسبب في حبس غاز ثاني أكسيد الكربون بين الرمال السفلية والجليد المتبقي أعلاه، ويتراكم تدريجيا في الضغط.

وعندما يتشقق هذا الجليد، يتم إطلاق الغاز، متدفقًا إلى أعلى مع تفجير الرمال معه، مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة وشرائط في صور CaSSIS.

توُظهر صورة CaSSIS من شمال المريخ أيضًا كيف تنضم الكثبان الرملية "على شكل هلال" التي تظهر على الجانب الأيمن من اللقطة وتندمج فيما يسميه الخبراء "سلاسل البرشانويد" ، والتي يمكن رؤيتها على الجانب الأيسر من الصورة.