شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يعلن عن إطلاق 3 أجهزة جديدة لإجراء مكالمات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك عن إطلاق ثلاثة أجهزة Portal جديدة وهى New Portalو Portal Mini الجديدان مع تصميم أنيق لإطار الصورة ، و Portal TV، الذى ينقل مكالمات الفيديو إلى أكبر شاشة فى منزلك.
وقال زوكربيرج: "منذ أن أطلقنا Portal ، أخبرنا الناس أنه يساعدهم على الشعور ببعضهم البعض حتى عندما يكونوا منفصلين، إذ توفر هذه الأجهزة الجديدة تجربة أفضل للحضور، ونضيف أيضًا مكالمات فيديو WhatsApp بالإضافة إلى Messenger ، وهى ميزة مطلوبة للغاية، فباستخدام WhatsApp ، يمكنك الآن إجراء مكالمات فيديو مشفرة من طرف إلى طرف والتواصل مع المزيد من الأصدقاء والعائلة حتى لو لم يكن لديهم Portal".
وأضاف زوكربيرج: "سيبدأ شحن الأجهزة الجديدة بالشحن الشهر المقبل، وحتى ذلك الحين، استمتع بهذا الفيديو لـ Muppets باستخدام Portal للشعور ببعضنا البعض".
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