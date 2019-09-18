شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتعاون مع الشرطة لتدريب الذكاء اصطناعى على كشف المحتوى الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فيس بوك إنه سيعمل مع منظمات إنفاذ القانون لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة به على التعرف على مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث العنيفة.

ووفقا لما ذكره موقع " cbsnews"، تأتى هذه الخطوة بعد أن فشلت أنظمة الذكاء الاصطناعي العملاقة بموقع التواصل الاجتماعى اكتشاف البث المباشر لإطلاق النار الجماعي على مسجد في كرايستشيرش خلال الحادث الإرهابى بنيوزيلندا.

وجاء القرار بالتعاون مع كل من شرطة فرنسا وأمريكا وبريطانيا فى ظل هذه الأحداث المؤسفة، حيث ستمد أفراد الشرطة بكاميرات ذاتية مرفقة خلال التدريب على الأسلحة النارية، والهدف من ذلك هو تطوير أنظمة ذكاء اصطناعى يمكنها اكتشاف أحداث العنف تلقائيًا دون الإبلاغ عن لقطات مماثلة من الأفلام وألعاب الفيديو.

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ويعد تدريب الذكاء الاصطناعى جزء من جهد أوسع للقضاء على التطرف على منصات فيس بوك، حيث تعمل الشركة على قمع المواد المتطرفة، وتعد مقاطع الفيديو المتطرفة مجرد عنصر واحد في قائمة طويلة من المشكلات التي تواجه فيس بوك.

وستعمل أشرطة الفيديو لاستخدام الأسلحة على تحسين قدرة الشبكة الاجتماعية على اكتشاف البث المباشر للإرهاب، وربما يحذر الضباط من حدوث هجوم في وقت قريب.