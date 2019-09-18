الهاتف Vivo NEX 3 يحقق رقم قياسي جديد ويتسيد قائمة AnTuTu لأسرع الهواتف الذكية على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين، قامت شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo NEX 3، وعلى الرغم من أن شاشة هذا الهاتف هي على الأرجح من ستحظى بأكبر قدر من الإهتمام بفضل إنحنائها المجنون إذا جاز التعبير في الجانبين، فهو أيضًا وحش عندما يتعلق الأمر بالأداء. هذا بسبب المعالج +Snapdragon 855 المستخدم في هذا الهاتف. ومع ذلك، فنحن بالتأكيد نعتقد أن شركة Vivo إستخدمت بعض الصلصة السرية، وربما هذه الصلصة السرية هي نظام تبريد يساعد على تبريد المعالج بكفاءة عالية.

نقول ذلك لأنه عندما تم إختبار الهاتف على منصة إختبارات الأداء AnTuTu، حقق هذا الهاتف أفضل نتيجة على الإطلاق، فهو تفوق قليلاً على الهاتف Asus ROG Phone II كما ترون في الرسم البياني أدناه. وعلى وجه التحديد، فقد تم في هذا الإختبار إستخدام النسخة المزودة بـ 8GB من الذاكرة العشوائية من الهاتف Vivo NEX 3 5G.

Advertisements

هذا رقم هائل وخيبة الأمل الوحيدة المحتملة بالنسبة لشركة Vivo هو عدم تخطي الهاتف لحاجز 500 آلف نقطة لأنه لم يتبقى له الكثير. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن ننتظر لفترة طويلة قبل أن نرى أول هاتف ذكي يتخطى حاجز 500 آلف نقطة على منصة إختبارات الأداء AnTuTu. في غضون ذلك، إذا كنت تتساءل عن Vivo NEX 3، فهو المتسيد الجديد لقائمة أسرع الهواتف الذكية على منصة AnTuTu.

التنبيه الوحيد هنا هو أن الأرقام القياسية لا تروي القصة بأكملها لأي هاتف ذكي، لذلك لا تثق كثيرًا بتلك الأرقام. بدلاً من ذلك، ألقي نظرة على بعض المراجعات للهاتف، فهذا الأمر سيساعدك على الحصول على إنطباع أفضل عنه. وبينما تنتظر ذلك، فلا تنسى إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا حول الهاتف Vivo NEX 3.