Realme تؤكد لنا قدوم الهاتف Realme X2 مع كاميرا أمامية بدقة 32MP

فاطمة أيت طالب - دبي - سيحصل الهاتف Realme X2 القادم في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 24 سبتمبر، على أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل. اليوم، أكدت لنا شركة Realme أن الهاتف Realme X2 سيأتي أيضًا مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

قامت شركة Realme أيضًا بنشر صورة ترويجية للهاتف Realme X2 على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وهي الصورة التي تستعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف، وهي الواجهة التي تشبه تمامًا واجهة الهاتف Realme XT الذي أعلنت عنه الشركة الصينية في وقت سابق من هذا الشهر.

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التفاصيل المتعلقة بالهاتف Realme X2 شحيحة في الوقت الراهن، ولكن هناك إحتمال أن يأتي هذا الهاتف مع المعالج Snapdragon 730G، ومع تقنية الشحن السريع 30W VOOC Flash Charge. عمومًا، نحن نتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول الهاتف Realme X2 في الأيام التي تسبق لحظة الإعلان الرسمي عن الجهاز.