تكنولوجيا: الفيس بوك تكشف عن الجيل الثاني من أجهزة Portal الذكية بسعر أقل وحجم أصغر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة الفيس بوك اليوم عن الجيل الثاني من أجهزة Portal الذكية، الذي ينطلق هذا العام بحجم أصغر وسعر أقل يبدأ من 129 دولار، مع ميزة دعم تطبيق الواتس اب.

جيل جديد من أجهزة البيت الذكي تقدمه شركة الفيس بوك اليوم رسمياً، حيث يأتي الجيل الجديد من سلسلة أجهزة Portal الذكية، مع اثنان من النماذج من الأجهزة الذكية تتميز بحجم أصغر من الإصدار الأصلي الذي يدعم محادثات الفيديو، حيث يأتي النموذج الأصغر بعنوان Portal Mini.

وتقدم الفيس بوك اثنان من الأجهزة المميزة بشاشة كبيرة بعنوان Portal، بينما يأتي الإصدار الأصغر حجماً بعنوان Portal Mini، أيضاً يأتي الجهاز الثالث Portal TV مع كاميرة وميكروفون للإقتران بجهاز التلفاز، حيث من المقرر أن تدعم الأجهزة الجديدة المستخدمين في العديد من المهام مثل الإتصال بجهاز تلفاز رئيسي أو دعم المستخدم في مهام أخرى.

كما أكد Bosworth من الفيس بوك على أن أجهزة Portal الجديدة ستدعم المستخدمين في محادثات الفيديو بكفاءة أفضل من الأجهزة المرئية التقليدية، حيث من المقرر أن تعمل أجهزة Portal على تتبع سلوك المستخدم على مدار اليوم، مثل عدد مرات إستخدام ميزة الإتصال، أو مستوى إهتمام المستخدمين بتطبيقات بث محتوى الفيديو، لإختيار المادة الإعلانية التي تتوافق مع إهتمامات المستخدم.

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وقد أشار Bosworth إلى أن أجهزة Portal تختلف عن الأجهزة المنافسة من جوجل وأمازون على سبيل المثال، والتي تدعم المستخدم بشكل رئيسي في التحكم في الأجهزة الذكية، بينما تأتي أجهزة Portal لدعم المستخدمين بشكل خاص في التواصل الإجتماعي.

أيضاً تقدم الفيس بوك أجهزة Portal الجديدة بسعر أقل لتكون متاحة لقطاع اكبر من المستخدمين، حيث يأتي جهاز Portal Mini بحجم 8 إنش بسعر 129 دولار، بينما يأتي جهاز Portal بحجم 10 إنش بسعر 179 دولار، على أن تدعم الأجهزة نمط للعرض الرأسي أو الأفقي، ومن المقرر أن يبدأ شحن الأجهزة بدءاً من 15 من أكتوبر، بينما يأتي جهاز Portal TV في 5 من نوفمبر بسعر 149 دولار.

يذكر أن أجهزة Portal تأتي بميزة دعم تطبيق الواتس اب للمحادثات ومكالمات الفيديو، كما تدعم الأجهزة عرض صورة داخل صورة، لدعم مشاهدة الفيديو مع الأصدقاء على سبيل المثال، كما تدعم الأجهزة مساعد امازون الإفتراضي Alexa.

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