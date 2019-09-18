سامسونج تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy M10s و Galaxy M30s

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy M10s و Galaxy M30s في الهند. وقامت شركة سامسونج بالكشف عن هذين الهاتفين لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية الإقتصادية في حالة الهاتف Galaxy M10s، ومكانتها في سوق الهواتف المتوسطة في حالة الهاتف Galaxy M30s.

Galaxy M10s

وبالنسبة للهاتف Galaxy M10s، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 7884B بتردد 1.6GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W من خلال منفذ USB Type-C.

وعلاوة على ذلك، الهاتف Galaxy M10s الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.9 والكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.2. بصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Samsung One UI.

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عمومًا، الهاتف Galaxy M10s سيُصبح متوفرًا للشراء في الهند إبتداءً من 29 سبتمبر بسعر 8999 روبية هندية وهو ما يعادل 129 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

Galaxy M30s

أما بخصوص الهاتف Galaxy M30s، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9611 بتردد 2.3GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W من خلال منفذ USB Type-C.

وعلاوة على ذلك، الهاتف Galaxy M30s الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 2.0 والكاميرتين الثانية والثالثة عدسات بفتحة 2.2. بصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Samsung One UI.

عمومًا، الهاتف Galaxy M30s سيُصبح متوفرًا للشراء في الهند بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والأبيض إبتداءً من 29 سبتمبر بما يعادل 196 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وبما يعادل 238 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB.