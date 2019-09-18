الإعلان رسميًا عن تقنية الشحن السريع Oppo 65W SuperVOOC Fast Charge 2.0

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة Oppo يوم أمس أن الهاتف Oppo Reno Ace سيكون قادرًا على شحن بطاريته بالكامل في غضون أقل من 30 دقيقة بفضل تقنية الشحن السريع الجديدة التي تقوم بشحن البطارية بقوة 64W. الآن، قررت شركة Oppo الإعلان رسميًا عن تقنية الشحن السريع هذه والتي تُطلق عليها إسم 65W SuperVOOC Fast Charge 2.0 جنبًا إلى جنب مع تقنيتين إضافيتين، وهما 30W Wireless VOOC Flash Charge و VOOC Flash Charge 4.0.

تقنية الشحن الجديدة 65W SuperVOOC Fast Charge 2.0 تأتي لخلافة تقنية الشحن SuperVOOC Fast Charge التي تم إطلاقها في العام الماضي مع الهاتف Oppo Find X Lamborguini Edition. وسوف تصل تقنية الشحن السريع الجديدة إلى السوق رسميًا مع الهاتف Oppo Reno Ace في اليوم 10 أكتوبر. وتقول الشركة الصينية أن بطارية الهاتف البالغة سعتها 4000mAh ستُشحن بالكامل في غضون 30 دقيقة فقط.

يمكن لهذه التقنية الجديدة شحن ما يصل إلى 27 في المئة من البطارية في غضون خمس دقائق فقط، وهذا ما سيكون أمرًا رائعًا عندما تنتظر قهوتك، على سبيل المثال.

من أجل الوصول إلى هذه السرعات، إعتمدت شركة Oppo على أشباه الموصلات Gallium Nitride التي تقوم بتقليص وقت الشحن وتقلل من حجم المحول. هناك خمسة تدابير لحماية السلامة في المحول والأسلاك والهاتف لضمان أقصى درجات السلامة.

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أما بخصوص تقنية الشحن اللاسلكي السريع 30W Wireless VOOC Flash Charge، فهي قادرة على شحن بطارية بسعة 4000mAh لاسلكيًا بالكامل في غضون 80 دقيقة. هي متوافقة مع المعيار Qi، لذلك حتى الأجهزة التي لا يمكنها الحصول على أكثر من 5W أو 10W يمكنها إستخدام التكنولوجيا، وإن كانت محدودة. لتجنب إرتفاع درجة الحرارة، قالت شركة Oppo أنها إعتمدت على العديد من التصاميم على مستوى العتاد، والـ HDVC وخاصية للكشف عن العناصر الخارجية “.

أما بالنسبة لتقنية VOOC Flash Charge 4.0، فهي تستطيع أيضًا بلوغ سرعة 30W، وتدعوها الشركة بـ ” الجيل المقبل من حل Flash Charge للجميع “. وبالمقارنة مع Oppo VOOC 3.0، فهي تُعتبر أسرع بنسبة 12% مما يتيح لها شحن 67 في المئة من بطارية 4000mAh في غضون 30 دقيقة، و100 في المئة من البطارية في غضون 73 دقيقة. يعود الفضل في ذلك إلى تحسين خوارزمية الشحن.