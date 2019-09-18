أمازون تنافس سبوتيفاي وآبل عبر Amazon Music HD

أطلقت شركة أمازون فئة جديدة من خدماتها الموسيقية تحمل اسم أمازون موسيقى عالية الدقة (Amazon Music HD)، والتي توفر ملفات بجودة صوت تضاهي جودة صوت الأقراص المضغوطة للبث أو التنزيل بسعر أقل من سعر خدمة (Tidal)، المنافس الرئيسي لهذا النوع من الصوتيات.
ويبلغ سعر الاشتراك 12.99 دولارًا شهريًا لأعضاء برنامج (Amazon Prime) أو 14.99 دولارًا شهريًا لكل شخص آخر، بينما تكلف خطة (Hi-Fi) من خدمة (Tidal) ما يصل إلى 19.99 دولارًا شهريًا.
ويمكنك إضافة الخدمة إلى اشتراكك الحالي في أمازون ميوزك (Amazon Music) مقابل 5 دولارات إضافية شهريًا، سواء كنت مشتركًا في خطة فردية أو عائلية.
وتقول أمازون: إن لديها قائمة تضم أكثر من 50 مليون أغنية عالية الدقة (HD)، وهو مصطلح للأغاني مع عمق بت بجودة الأقراص المضغوطة يبلغ 16 بت ومعدل عينة 44.1 كيلو هيرتز.
كما تضم القائمة ملايين الأغاني فائقة الدقة (Ultra HD)، والتي تترجم إلى عمق بت يبلغ 24 بت مع معدل عينة يتراوح بين 44.1 كيلو هيرتز و 192 كيلو هيرتز، والذي تقول الشركة: إنها أعلى جودة متاحة لأي بث موسيقي.
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وتقدم خدمة (Amazon Music HD) الأغاني بتنسيق (FLAC) بدون فقدان للدقة، بدلاً من تنسيق (MQA) الذي تستخدمه خدمة (Tidal).
ووفقًا لشركة أمازون، فقد اختارت مصطلحات (HD) و (Ultra HD) لأنها وجدت أنها أكثر قابلية للفهم أمام جمهور كبير بالمقارنة مع المصطلحات الحالية لجودة الصوت.
ويمكنك تجربة (Amazon Music HD) مجانًا لمدة 90 يومًا عند الإطلاق، وهناك خيارات بث وتنزيل للموسيقى عالية الجودة، كما يمكن – عند تشغيل أغنية (HD) أو (Ultra HD) – النقر فوق شعار (HD) لإظهار شاشة توفر مزيدًا من التفاصيل حول الجودة الفعلية لهذا الملف.
وتعمل أمازون على تقليل الجودة بشكل ديناميكي إذا كان البث يجري من خلال اتصال إنترنت بنطاق ترددي منخفض.
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