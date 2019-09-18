شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواقع صينية تحظر بيع السجائر الإلكترونية الأمريكية نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة بلومبرج عن سحب بعض تجار التجزئة فى الصين منتجات واحدة من أشهر شركات السجائر الإلكترونية الأمريكية ووقف بيعها نهائيا، بعد أسبوع واحد فقط من توفرها داخل البلاد، كما أوضح أحد المصادر أن شركة السجائر الالكترونية لا تعلم سبب إزالة منتجاتها من كافة المتاجر المادية وعبر الإنترنت.

وفى العام الماضى، سحبت الشركة الأمريكية العديد من نكهاتها من المتاجر فى الولايات المتحدة، بعد اهتمام المنظمين والمشرعين بأساليب التسويق الخاصة بالشركة، كما أرسلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسالة إليها هذا الشهر تذحرها من تسويق منتجاتها على أنها أقل خطورة من السجائر دون الحصول على موافقة الوكالة على ذلك.

جدير بالذكر تأتى هذه الخطوة فى أعقاب إعلان إدارة ترامب الأسبوع الماضى حظر بيع السجائر الإلكترونية المنكهة، مع تطبيق ولايتى نيويورك وميتشيجان حظرها بالفعل، كما تعهدت الإدارة بزيادة الرقابة على هذه الصناعة، ففى الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير إرشادات حول الحد من مبيعات جميع منتجات السجائر الإلكترونية المنكهة تقريبًا.