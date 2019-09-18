شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك ينشئ محكمة عليا من أجل النظر فى القضايا الخلافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عملاق مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن أنه سيطلق محكمة عليا من أجل النظر فى القضايا الخلافية التى يثيرها المحتوى الموجود فيه.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هناك هيئة، مؤلفة من 40 شخصا مستقلا، ستتخذ القرار النهائى فى القضايا المثيرة للجدل على "فيس بوك"، كما سيكون متاحا للمستخدمين الغاضبين إزاء تعامل هذه المنصة الرقمية نحو محتواهم (مثل الحذف والتعليق)، نقل الأمر إلى الهيئة، عبر عملية "استئناف" داخلية.

وليس من الواضح متى تبدأ الهيئة المستقلة فى "فيس بوك" عملها، لكن الموقع أكد أنها ستباشر عملها فورا متى تشكلت.

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وأكد الرئيس التنفيذى لشركة "فيس بوك"، مارك زوكربرج، أن الهيئة ستعمل بشكل مستقل تماما بمنأى عن أى شخص، بمن فيهم هو نفسه.

وبدأ "فيس بوك" فى توظيف 11 عضوا من أعضاء الهيئة، من ضمنهم رئيسها، والأعضاء سيكونون صحفيين ومحامين وقضاة سابقين.

ورغم أن مهمة الهيئة، "المحكمة العليا" كما يطلق عليها البعض، سيكون منحصرا بالمحتوى، إلا أنه من المحتمل أن تنظر فى قضايا أخرى مثل الانتخابات المرتقبة فى الولايات المتحدة وبريطانيا، ولذلك فإن أعضاء هذه الهيئة سيكونون من "الشخصيات القوية"، وتلك التى "تمعن النظر كثيرا" فى الأمور المختلفة.