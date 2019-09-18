شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. نموذج مركبة المريخ Starship قبل إطلاقها 12 ميلا فى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك وصاحب شركة SpaceX عدد من الصور على حسابه بتويتر يكشف فيها عن النموذج التجريبى لمركبة الفضاء المدارية Starship بتكساس قبل انطلاقه فى دورة اختبارات جديدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يخطط لهذه المركبة الفضائية عند إتمام الصورة الأخيرة لها أن تقوم برحلات تجارية في المدار حوالي عام 2021، بهدف السفر في يوم من الأيام إلى المريخ ونقل البشر إلى هناك.



نموذج starship

وقد أوضح ملف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن SpaceX على استعداد لإطلاق جديد في مرحلة الاختبار التالية للمركبة الفضائية لأكثر من 12 ميلًا في المدار، ثم الهبوط على متن المركبة في نفس المكان، حيث عمل موظفو SpaceX في تكساس على بناء النموذج الأول للمركبة MK1.

وتشير ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إلى أن الشركة ستتطلع لإجراء عملية الإطلاق من موقعها في بوكا تشيكا تكساس حيث تم منح SpaceX مؤخرًا تصريحًا لتوسيع المنشأة تحسباً لإطلاقها في المستقبل.

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نموذج starship 2

وتتطلع الشركة إلى البناء على سلسلة من الاختبارات الناجحة من النموذج الذى يسمى Starhopper والتي شهدت مؤخرًا تحليق الطائرة في الهواء لأكثر من 100 متر والعودة بأمان إلى منصة الإطلاق.

وتأمل شركة SpaceX أن يمثل أسلوب الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام طفرة كبيرة في تكنولوجيا الفضاء الجوي التي ستجعل الاستكشاف في النهاية أرخص وأكثر استدامة.



نموذج starship 3

كما حدد ماسك تاريخ الإطلاق بأنه سيكون فى شهر أكتوبر المقبل، ويأمل أن تساعد المركبة الفضائية التابعة للشركة البشر على الوصول إلى المريخ للمرة الأولى.