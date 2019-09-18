تكنولوجيا: HP تكشف عن شاشة S430c المنحنية بقدرة على عرض شاشات لجهازين في نفس الوقت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HP عن شاشة S430c التي تأتي بتصميم فائق الإتساع منحني وبحجم 43.4 إنش، والتي تدعم إتصال جهازين وعرض شاشة لكل جهاز في نفس الوقت.

تنطلق شاشة HP S430c المنحنية بحجم 43.4 إنش مع بعض المميزات التي تدعم المستخدم بشكل جيد، حيث يمكن أن تدعم إتصال اثنان من الأجهزة عبر منفذ USB C ومن ثم تشغيل شاشة لكل جهاز في نفس الوقت، لتنقسم شاشة S430c إلى شاشتين بحجم 24 إنش في كل جهة.

كما تضم شاشة HP S430c المنحنية معالج وبرنامج يعرف ب HP DeviceBridge، يمكن أن يدعم المستخدم في نقل الملفات بين اثنان من الأجهزة المتصلة بالشاشة عن طريق منفذ USB-C.

وتدعم شاشة HP S430c جودة عرض 4K بدقة 3840 في 1200 بيكسل بمعدل تحديث 60 Hz، كما تقدم الشاشة تغطية من ألوان sRGB بنسبة 99%، مع سطوع 350 nits، أيضاً تتميز الشاشة بتصميم مضاد للتوهج لتقدم عرض أفضل في الإضاءة المحيطة الساطعة.

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وتأتي شاشة S430c بكاميرة IR بتصميم منبثق تدعم ميزة التسجيل عن طريق Windows Hello، أيضاً تضم الشاشة اثنان من منافذ USB C، إلى جانب 4 من منافذ USB A، أيضاً تضم الشاشة مقبس HDMI، وDisplayPort، وأيضاً مقبس للصوتيات.

وتدعم شاشة S430c الإنحناء في زوايا متعددة ما بين 5 إلى 20 درجة، ومن المقرر أن تدعم الشاشة الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز، MacOS، و Linux وأيضاً الأندوريد، على أن تتوفر شاشة HP S430c في الأسواق بدءاً من 4 من نوفمبر بسعر 999 دولار.

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