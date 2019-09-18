تسريب مواصفات وصور واقعية جديدة لسلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين فقط، حصلنا على بعض الصور الرسمية المسربة لسلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series القادمة من شركة Huawei، والآن ظهر الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro في مجموعة من الصور المسربة الواقعية الجديدة.

في الأمام، نرى الفرق في الشاشات، فالهاتف Huawei Mate 30 سيأتي مع شاشة عادية بتصميم مسطح وقطع أضيق مقارنة مع شاشة الشلال في الهاتف Huawei Mate 30 Pro. يبدو أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم ثلاث كاميرات في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، ولكن من المحتمل أن تكون كاميرا Time Of Flight مقترنة بباعث للضوء غير المرئي.

وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فسوف نرى Huawei Mate 30 Pro باللون الأسود، والأخضر، والفضي والأرجواني. سيتم شحن الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro مع أربع كاميرات في وحدة دائرية. وعلى ما يبدو، ستضم هذه الوحدة كاميرتين بدقة 40 ميغابكسل، واحدة عادية والأخرى واسعة الزاوية، وكاميرا أخرى مُقربة بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا أخرى من نوع Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق.

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سيأتي الهاتف Huawei Mate 30 مع بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 27W، بينما سيأتي الهاتف Huawei Mate 30 Pro مع بطارية أكبر قليلاً بسعة 4500mAh. وسوف يتم شحن كلا الهاتفين مع المعالج HiSilicon Kirin 990، ومع نظام Android 10 الخام الذي من المفترض أن لا يأتي مع تطبيقات وخدمات جوجل.

وبالإضافة إلى ذلك، ظهر أيضًا مقطع فيديو قصير يعرض لنا نظرة فاحصة على جوانب الهاتف Huawei Mate 30 Pro وزر التشغيل الأحمر.