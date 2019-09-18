إتش بي تطرح أول طابعة ليزر في العالم بدون خرطوشة

أعلنت شركة إتش بي عن إطلاق (HP Neverstop Laser)، وهي أول طابعة على مستوى العالم بدون خرطوشة، في سوق المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار مساعي الشركة المتواصلة لتقديم أحدث الابتكارات في عالم الطباعة.

واعتمد تصميم الطابعة الجديدة لتناسب احتياجات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث استقطبت الطابعة ذات القدرات الفائقة اهتمام رواد وأصحاب الأعمال.

وتتمتع طابعة الليزر (Neverstop Laser) من إتش بي بإمكانيات رائدة وسرعة إعادة التعبئة، حيث تدعم بذلك متطلبات الكفاءة لرواد الأعمال من أجل تفادي التعرض لمواقف الانقطاعات المتكررة.

وبفضل النظام المتطور للإمداد بمسحوق الحبر – الأول من نوعه على مستوى العالم – والذي يتيح للمستخدمين استبدال الأحبار في ثوانٍ معدودة، فإن طابعة (HP Neverstop Laser) تساعد أصحاب الأعمال على مواصلة أنشطتهم دون انقطاع مع تحقيق أقصى استفادة من الطابعة.

وقال ناراينان فينكاتارامان، المدير العام لشركة إتش بي في المملكة العربية السعودية: تشير التقديرات وفق تقارير السوق إلى أن القدرة الاستيعابية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الخليج العربي من القوة العاملة سوف تصل إلى 22 مليون شخص، في الوقت الذي يتوقع أن يصل حجم استثمارات هذا القطاع إلى 920 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

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وأضاف “يتيح ذلك فرصة هائلة لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المستخدمين الذين يبحثون عن منتجات عالية الكفاءة لتعزيز قدرات أعمالهم، وفي هذا الإطار، فقد قدمت إتش بي طابعة (Neverstop Laser) التي تساهم في تقليص حالات الانقطاع الشائعة، وتوفر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المجال للتركيز على ممارسة أنشطة العمل الجوهرية بمنتهى السلاسة واليسر”.

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وتتطلع الشركة إلى تلبية احتياجات العملاء من حيث تقليص تكاليف الطباعة بالنسبة للورقة، وعدد الأوراق في كل مرة طباعة في السوق السعودي، مع تعزيز نمو هذا القطاع بالمملكة.

وتدرك إتش بي أن أكثر من نصف رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يمكنهم الاستغناء عن استخدام الطابعات، ومن هذا المنطلق فقد صممت هذه الطابعة ذات الإمكانيات الفريدة للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية السوقية لأعمالهم.

وتتربع الاستدامة البيئية على قمة أولويات الشركة، حيث يظهر ذلك جليًا في تصميم الطابعة التي تعتمد في تصنيعها على أكثر من 25 في المئة من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، في الوقت الذي تم تصميم أداة إعادة تعبئة مسحوق الحبر بنسبة 75 في المئة من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها.

تتضمن الميزات الرئيسية لطابعة (HP Neverstop Laser) ما يلي:

طباعة ما يصل إلى 5 آلاف صفحة دون توقف : تطبع الطابعة صفحات أكثر بما يعادل 10 مرات، أي بما يصل إلى 5 آلاف صفحة بمجرد إخراج الطابعة من عبوتها وبدون انقطاع، مما يلبي احتياجات الطباعة كثيفة الكميات.

: تطبع الطابعة صفحات أكثر بما يعادل 10 مرات، أي بما يصل إلى 5 آلاف صفحة بمجرد إخراج الطابعة من عبوتها وبدون انقطاع، مما يلبي احتياجات الطباعة كثيفة الكميات. إعادة تعبئة عبوة الحبر دون خلط في ثوانٍ : زودت الشركة الطابعة بنظام إمداد بمسحوق الحبر فائق التطور، يتيح إعادة التعبئة بسهولة وسرعة في غضون 15 ثانية فقط، دون فوضى أو مشاكل بفضل أداة إعادة التعبئة من إتش بي، ما يتيح لرواد الأعمال سرعة استئناف أنشطتهم.

: زودت الشركة الطابعة بنظام إمداد بمسحوق الحبر فائق التطور، يتيح إعادة التعبئة بسهولة وسرعة في غضون 15 ثانية فقط، دون فوضى أو مشاكل بفضل أداة إعادة التعبئة من إتش بي، ما يتيح لرواد الأعمال سرعة استئناف أنشطتهم. معيار جودة من إتش بي ووفورات تكلفة مذهلة : تقدم الطابعة مستوى الجودة الفائق نفسه من إتش بي، وبتكلفة تنافسية للصفحة مقارنة بالخراطيش المقلدة، حيث تحقق معدلات توفير تصل نسبتها إلى 80 في المئة من ثمن مسحوق الحبر الأصلي من الشركة.

: تقدم الطابعة مستوى الجودة الفائق نفسه من إتش بي، وبتكلفة تنافسية للصفحة مقارنة بالخراطيش المقلدة، حيث تحقق معدلات توفير تصل نسبتها إلى 80 في المئة من ثمن مسحوق الحبر الأصلي من الشركة. الطباعة عبر الأجهزة المحمولة : تتيح الطابعة الجديدة سهولة المسح الضوئي والطباعة من خلال (HP Smart)، وهو أحدث تطبيق للطباعة عن طريق الأجهزة المحمولة.

وتتوفر طابعة (HP Neverstop Laser) حاليًا في السوق السعودي ابتداءً من سعر 899 ريالًا سعوديًا.