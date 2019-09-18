كاسبرسكي تقدم حل لمواجهة الغش في الألعاب الإلكترونية

اتخذت كاسبرسكي خطوة مهمة في سبيل حماية اللعب النظيف في الألعاب الإلكترونية؛ إذ قدمت الشركة نسخة تجريبية من حلها الجديد (Kaspersky Anti-Cheat) لمساعدة منظمي بطولات الألعاب الإلكترونية على مكافحة الغش.

وتتيح كاسبرسكي بهذا المنتج السحابي المبتكر قدرة الكشف عن حالات الغش لحظة وقوعها وإصدار تقرير آلي فوري وإرساله إلى الجهة المنظمة التي يصبح بإمكانها اتخاذ إجراءات تأديبية بشأن اللاعبين المخالفين لقواعد اللعب النظيف.

وجرى الإعلان عن الحل وتقديمه خلال بطولة (StarLadder Major: Berlin 2019) التي اختتمت في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويواجه اللاعبون عبر الإنترنت حالات غش تمارس في الألعاب الجماعية المتعددة اللاعبين، وأشارت دراسة استطلاعية عالمية حول الألعاب الإلكترونية الجماعية أجرتها شركة إيرديتو المختصة بأمن المنصات الرقمية، إلى أن 12 في المئة فقط من اللاعبين لم يمروا بتجربة لعب جماعي أفسدتها محاولات لاعبين آخرين للغش، في حين أقر لاعب من كل ثلاثة لاعبين شاركوا بالدراسة بممارسته الغش أثناء اللعب الجماعي.

وقد ينفر اللاعبون المحترفون من المشاركة في المسابقات والبطولات جراء سلوك منتهكي قواعد اللعب، ما يؤثر سلبًا في العلاقات القائمة في أوساط مجتمع الألعاب الإلكترونية.

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كما يمكن أن يؤثر الغش في شعبية أية بطولة يمارس فيها ويضر بسمعتها، مقللًا من إيراداتها ومن عدد الشراكات التي يسعى إلى إنجاحها المنظمون.

ولتقليل احتمال حدوث الغش في مسابقات الألعاب الإلكترونية التي تجرى عبر الإنترنت، فقد أطلقت كاسبرسكي نظامها لمكافحة الغش، والذي يمكن دمجه بسهولة في واجهة التطبيق البرمجية الخاصة بنظام الألعاب الإلكترونية، واستخدامه لضمان اللعب النظيف خلال جميع مراحل البطولة، التي يصعب مراقبة الغش خلالها.

وسيكون على اللاعب الراغب في المشاركة بمسابقة للألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، تثبيت نسخة من الحل الذي توزعه منصة اللعب، على حاسوبه، ليجمع المعلومات المتعلقة بأحداث اللعبة لحظة بلحظة ويرسلها إلى المنصة السحابية الخاصة بالحل (Kaspersky Anti-Cheat) لإجراء تحليل والتعرف على أي وقائع مشبوهة.

ويتلقى حكم البطولة تقارير لحظية مباشرة عن أحداث الغش عبر واجهة ويب خاصة به، لذلك فإن الحل يتيح دليلًا تقنيًا على وقوع الغش من دون اتخاذ أي إجراءات ضد اللاعب الغشاش، ولكن يترك القرار النهائي بيد الحكام ومنظمي البطولة.

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وقد راعت كاسبرسكي في تصميم هذا الحل وضع سلاسة اللعب في المقام الأول، فهو بجانب ضمان الكشف عن الغش، لا يتسبب في إبطاء منصة اللعبة ولا زيادة حركة البيانات فيها.

وأشار أنتون سليخوف Anton Selikhov، المسؤول عن الحل (Kaspersky Anti-Cheat) لدى كاسبرسكي، إلى اهتمام اللاعبين المشاركين في المسابقات بأن يلتزم أقرانهم من اللاعبين الخصوم بقواعد اللعب النظيف، سعيًا منهم لإبراز مهاراتهم وتأكيد تفوقهم.

وأكد أن اللاعبين المحترمين قد يتوقفون عن ممارسة ألعاب، مثل (CS:GO) أو (PUBG) أو (DOTA 2)، أو يتخلون عنها تمامًا عندما تصبح مرتعًا للغشاشين.

وقال: يتيح حل (Kaspersky Anti-Cheat) باستناده على أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مكافحة البرمجيات الخبيثة والجريمة الإلكترونية، الاستفادة من خلاصة هذه الخبرة وتسخيرها في مجال جديد تمامًا، يتمكن فيه منظمو المسابقات والبطولات من الحفاظ على التوازن في مجتمع الألعاب ومراقبة التقدم الحاصل في مسابقاتهم.

وأوضح سليخوف أن هذا العام سيشهد أيضًا إطلاق كاسبرسكي نسخة من (Kaspersky Anti-Cheat) مخصصة للألعاب الجماعية عبر الإنترنت، غير النسخة المخصصة للبطولات والمسابقات.

وأعلنت كاسبرسكي خلال مشاركتها في بطولة (StarLadder Major: Berlin 2019)، أيضًا، عن إبرام أول صفقة تجارية مع البطولة، تزودها بموجبها بخدماتها التي تتيح للمنظمة فرصة تنظيم بطولات نزيهة يخضع اللاعبون فيها للمراقبة، ويصبح بإمكان الجميع، لاعبين وجمهور، ضمان الاستمتاع باللعب النظيف.

وقال ألكساندر شغرينيز Alexander Chegrinez، كبير مسؤولي تطوير الأعمال لدى StarLadder: إن بعض اللاعبين قد يلجأ إلى الغش للفوز في البطولة وكسب المال أو للتأهل إلى بطولات أعلى، موضحًا أن هذا الاتجاه المتزايد يمكن أن يقوض الثقة في صناعة الألعاب الإلكترونية ويقلل شعبية البطولات التي تمارس عبر الإنترنت.

وأضاف “يتيح لنا الحل (Kaspersky Anti-Cheat) الاستفادة في مجال الألعاب الإلكترونية من الخبرة التقنية الواسعة للشركة ومعارفها المتراكمة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، وسنختبر هذا الحل الجديد في بطولاتنا للتحقق من عدد المرات التي يلجأ فيها اللاعبون إلى السلوك غير النزيه، ونحن مطمئنون إلى أن هذا الحل سيجلب المزيد من اللاعبين إلى منصة StarLadder ويجعل مجتمع الألعاب الإلكترونية أكثر تعافيًا”.

وبات الحل (Kaspersky Anti-Cheat) متاحًا في جميع أنحاء العالم، وهو مصمم لمطوري الألعاب ومنظمي بطولات الألعاب الإلكترونية على حد سواء.