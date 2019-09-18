كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| السيارة الطائرة في فرنسا وسيلة نقل صديقة للبيئة

أطلقت شركة “فقاعات البحر” الفرنسية خدمة “التاكسي الطائر”، وهي وسيلة نقل قد يلجأ إليها سكان العاصمة الفرنسية باريس للحدّ من تلوث الهواء واكتظاظ الطرقات ومحطات القطارات وقطارات المترو خلال ساعات الذروة.

“التاكسي الطائر” عبارة عن سيارة كهربائية صديقة للبيئة تقوم بنقل المسافرين عبر نهر السين، وقد تمّ تجريبها منذ أربعة أيام. وبمجرد شحنها تسير السيارة الطائرة في الماء وتتقدم عن طريق أجنحتها. ويمثل “التاكسي الطائر” مستقبل حركة النقل في باريس، فهو لا يتسبب في حدوث أي نوع من التلوث، كما لا يصدر أي ضجيج أو ضوضاء خلال تنقله.

وفي حال نجاح التجربة، سيتم إطلاق خدمة “التاكسي الطائر” في باريس خلال ربيع عام 2020، وهو ما أكده المكتب الإعلامي لبلدية العاصمة باريس، بحسب موقع يورو نيوز.