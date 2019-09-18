تكنولوجيا: الإعلان عن إصدار خاص من Redmi K20 Pro بمعالج Snapdragon 855 Plus في 19 سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Redmi التابعة لشاومي عن هاتف Redmi K20 Pro في الصين في شهر مايو الماضي، ومن ثم تم إطلاقه في وقت لاحق في الهند. ولقد رأينا الهاتف الذكي بمعالج Snapdragon 855، والآن، أكدت الشركة أنها ستقوم بإطلاق إصدار خاص من الهاتف بحلول 19 سبتمبر.

ولقد ألمح Lu Weibing، المدير العام لـ Redmi، إلى أن هذا الإصدار الخاص سوف يدعم معالج Snapdragon 855 Plus وهو الإصدار الأسرع والأقوى من Snapdragon 855، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة ستقوم بتوسيع الذاكرة العشوائية أم لا. ومع ذلك، فإن هذا الإصدار لن يدعم شبكات الجيل الخامس على الإطلاق.

أما عن المواصفات الأخرى، فسيأتي الهاتف بنفس مواصفات الإصدار الأصلي، إذ سيضم شاشة بحجم 6.39 بوصة من نوع AMOLED، مع كاميرا رئيسية من الخلف بدقة 48 ميجابكسل مقترنة مع كاميرا مقربة حتى ضعفين بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية أخري، هذا وبالإضافة إلى كاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميجابكسل.

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وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 9 Pie المستند إلى واجهة مستخدم MIUI 10، وسيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 4000 mAh والتي ستدعم الشحن السريع بقوة 27 واط.

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