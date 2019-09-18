قد لا نحصل على جهاز Google PixelBook جديد في الحدث المقبل لشركة جوجل

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو الأمر كما لو أن شركة جوجل لن تقوم بالكشف عن طراز جديد من الحاسوب المحمول Google PixelBook في الحدث الذي ستعقده في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

الدعوة الخاصة بالحدث والتي أرسلتها شركة جوجل لوسائل الإعلام لا تذكر أي شيء عن الحواسيب المحمولة على الإطلاق، ولكن بدلاً من ذلك، التسجيل ” من أجل الحصول على التحديثات يعني أنك ستكون أول من يسمع عن هواتف Google Pixel الجديدة والأجهزة المحمولة المتصلة “.

ولحد الآن، سمعنا بأن شركة جوجل ستقوم في هذا الحدث المقرر عقده يوم 15 أكتوبر بالعاصمة الإقتصادية الأمريكية نيويورك بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، فضلا عن الجيل الثاني من مكبر الصوت الذكي الصغير Google Home Mini. ستعمل شركة جوجل أيضًا على ترقية Google Home القديم كذلك مع العلم بأن هناك إحتمال أن نرى الهاتف Google Pixel 4a في هذا الحدث كذلك.

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غياب طراز جديد من الحاسوب المحمول Google PixelBook سيكون أمرًا مفاجئًا لأن رئيس قسم الأجهزة في شركة جوجل قال لنا في شهر يونيو الماضي أن الشركة أوقفت عملية تطوير الأجهزة اللوحية الفاشلة مثل Google Pixel Slate للتركيز على الحواسيب المحمولة، والعمل مع الشركاء على تلك الأجهزة. كنا نتوقع بقوة قدوم طراز جديد من الحاسوب المحمول Google PixelBook في هذا الحدث، بالإضافة إلى طراز أرخص يحتمل الإستفادة من النجاح النسبي لنظام ChromeOS.

كانت هناك عدة شائعات عن جهاز قادم يحمل الإسم الرمزي Hatch ويضم المعالج Intel Comet Lake، ولكن يبدو الآن أنه سيتم إطلاقه في وقت لاحق.

لماذا قررت شركة جوجل عدم إطلاق المزيد من الأجهزة اللوحية؟ الواقع القاسي بالطبع، فبصرف النظر عن جهاز Nexus 7 الشهر من شركة Asus، فلم يكن هناك أي جهاز لوحي مدعوم من قبل شركة جوجل إقترب من مقارعة الآيباد. وفي النهاية، ظهرت شركات منافسة أخرى مثل أمازون، والتي قامت بتضييق الخناق على شركة جوجل في هذا السوق.