فيسبوك تطور نظارات ذكية لتحل محل هاتفك

تعمل فيسبوك على تطوير نظاراتها الذكية للواقع المعزز في مختبرات (Facebook Reality Labs) على مدار العامين الماضيين، والتي تهدف على ما يبدو إلى استبدال الهواتف الذكية، وذلك وفقًا لتقرير جديد من سي إن بي سي CNBC.

لكن الصراعات مع تطوير المشروع دفعت الشركة إلى طلب المساعدة، وتأمل فيسبوك أن تؤدي الشراكة مع العلامة التجارية الشهيرة للنظارات Luxottica Group SpA، المُصنعة لنظارات راي بان Ray-Ban، في تجهيزها للمستهلكين في الفترة ما بين 2023 و 2025.

وسبق لشركة Luxottica Group SpA أن جربت الشركة هذه التقنية، وشاركت في عام 2014 مع جوجل في تصميم وتطوير وتوزيع جهاز (Google Glass).

وتحمل النظارات اسم أوريون (Orion) داخليًا، وهي مصممة لتحل محل الهواتف الذكية، بحيث تسمح للمستخدمين بإجراء المكالمات دون ربطهم بهاتف ذكي وإظهار المعلومات للمستخدمين عبر شاشة صغيرة تشبه شاشة نظارة جوجل (Google Glass).

ويقال أيضًا: إن النظارات تتضمن كاميرا تسمح للمستخدم بإرسال بث مباشر إلى الأصدقاء والمتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك؛ وإنستاجرام.

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وتطور فيسبوك أيضًا مساعد صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للنظارات الجديدة، بالإضافة إلى تطوير جهاز رنين يدعى أجيوس (Agios) من شأنه أن يسمح للمستخدمين بإدخال المعلومات عبر مستشعر الحركة ويتيح التحكم في نظارات (Orion) باستخدام الأصابع.

ولدى الشركة المئات من الموظفين في مكاتبها في ريدموند يعملون في مجال تكنولوجيا نظارات الواقع المعزز (AR)، لكنها ما تزال تكافح من أجل تقليل حجم الجهاز إلى حجم يجده المستهلكون جذابًا.

ومن الواضح أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أبدى اهتمامًا قويًا بهذه النظارات الجديدة، لكن بالنظر إلى المهلة الطويلة، فإنه لا يوجد ضمان بأن النظارات ستكتمل في الوقت المحدد أو يتم شحنها على الإطلاق.

ويزعم تقرير آخر أن شركة راي بان ستشارك بشكل مباشر، لكن ثمار تعاونها مع فيسبوك لن تظهر على (Orion)، بل على مجموعة مختلفة تمامًا من النظارات الذكية، والتي تحمل الاسم (Stella).