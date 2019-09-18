شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون أكبر حيوان برمائى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء من جمعية علم الحيوان فى لندن (ZSL ) ومتحف التاريخ الطبيعى، نوعا جديدا من حيوان السلمندر العملاق، ويعتقدون أنه أكبر برمائى فى العالم.

وتعرف العلماء على النوع الجديد هذا باستخدام الحمض النووى من عينات المتحف، التى جُمعت فى أوائل القرن العشرين.

واعتقد سابقا أن عينات المتحف التاريخى البالغ عددها 17 نموذجا وعينات من الأنسجة، هى من نوع واحد من السلمندر العملاق الصينى البرى، المعروف باسم Andrias davidianus.

ووفقا لوكالة رويترز، ومع ذلك، حدد التحليل الجديد 3 سلالات جينية متميزة فى السلمندر، من مختلف أنظمة الأنهار والسلاسل الجبلية فى جميع أنحاء الصين.

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ويُقال إن أكبر الأنواع الثلاثة، الذى يطلق عليه اسم Andrias sligoi، يمكن أن يصل طوله إلى مترين، ما يجعله أكبر نوع من أنواع البرمائيات التى يبلغ عددها 8 آلاف، أو ما شابه.

وقال البروفيسور صموئيل تيرفى، من معهد ZSL لعلوم الحيوان "تحليلنا يكشف أن أنواع السلمندر العملاقة الصينية اختلفت بين 3.1 و2.4 مليون سنة، وتتوافق هذه التواريخ مع فترة من تكوين الجبال فى الصين، حيث ارتفعت هضبة التبت بسرعة، والتى كان من الممكن أن تؤدى إلى عزل مجموعات السلمندر العملاقة، وأدت إلى تطور أنواع متميزة فى مناظر طبيعية مختلفة".

وانتشر السلمندر العملاق، الذى يصنف الآن على أنه "مهدد بالخطر"، فى جميع أنحاء وسط وجنوب شرق الصين.

وقال البروفيسور تيرفى: "يجرى نقل السلمندر حاليا على نطاق واسع فى جميع أنحاء الصين، إلى مناطق المزارع التى تخدم سوق الأطعمة الفاخرة فى الصين. ونأمل أن يكون هذا الفهم الجديد لاختلاف أنواعها قد وصل فى الوقت المناسب لدعم وجودها، ما يلزم باتخاذ تدابير عاجلة لحماية أى مجموعات سلمندر عملاقة قابلة للحياة".