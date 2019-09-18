خوارزمية البحث في محرك البحث Google ستقوم الآن بتسليط الضوء على التقارير الأصلية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بإجراء بعض التغييرات على خوارزمية البحث الخاصة بها، وهي التغييرات التي تهدف إلى تسليط الضوء على التقارير الأصلية في نتائج البحث. من الواضح أن هذا التغيير سيساعد في تمييز مواقع الويب والمنشورات التي تنشر التقارير الأصلية والتي تم تسليط الضوء عليها في المواقع الأخرى التي كتبت عن نفس القصة أو قصة مشابهة.

وبخصوص هذا الموضوع، صرحت شركة جوجل بالقول : ” أحد العناصر المهمة للتغطية التي نريد تقديمها هو التقرير الأصلي، وهو أمر يتطلب وقتًا وجهدًا ومواردًا كبيرة من قبل الناشر. يمكن لبعض القصص أن تكون ذات أهمية حاسمة في التأثير الذي يمكن أن يكون لديها على عالمنا ويصعب تجميعها، الأمر الذي يتطلب من الصحفيين الإنخراط في مساعي التحقيق العميق لإستكشاف الحقائق والمصادر. هذه هي من بين الأسباب التي تجعلنا نهدف إلى دعم هذه الجهود ومساعدة الناس على الوصول إلى التقارير الأكثر موثوقية “.

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وأضافت : ” لقد أجرينا مؤخرًا تحديثات على مستوى التصنيف ونشرنا تغييرات على إرشادات تصنيف البحث لدينا لمساعدتنا على التعرف بشكل أفضل على التقارير الأصلية، وإبرازها بشكل أفضل في نتائج البحث والتأكد من بقائها هناك لفترة أطول. وهذا يعني أن القراء المهتمين بآخر الأخبار يمكنهم العثور على القصة التي بدأت كل شيء في الأعلى، ويمكن للناشرين الإستفادة من مشاهدة تقاريرهم الأصلية على نطاق أوسع “.

سيكون من المثير للإهتمام أن نرى كيف سيؤثر هذا التغيير على نتائج البحث. وسيكون من الجيد أن تقوم شركة جوجل الآن بتسليط الضوء على الموقع الذي نشر القصة لأول مرة، بدلاً من موقع آخر يتحدث عن نفس القصة. على سبيل المثال، في قطاع أخبار التكنولوجيا، تقوم العديد من المواقع التقنية الصغيرة بنشر أخبار حصرية، ولكن يتم حجبها في نتائج البحث من قبل المواقع الكبيرة والأكثر الأهمية، لذلك ستكون هذه التغييرات الجديدة من شركة جوجل عادلة بالنسبة لهذه المواقع.