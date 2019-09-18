هل ستحصل هواتف Galaxy S8 و Galaxy Note 8 على تحديث Android 10؟ إليكم الجواب

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من الأشخاص الذين يتساؤلون حاليًا حول ما إذا كانت هواتف Galaxy S8 و Galaxy Note 8 الخاصة بهم ستحصل على تحديث Android 10، وخصوصًا بعدما قامت شركة جوجل بإطلاق هذا الإصدار الجديد من نظام الأندرويد لهواتف Google Pixel الخاصة بها. حسنًا، بينما ستقوم شركة سامسونج بترقية الكثير من هواتفها الذكية إلى Android 10، فإن هواتف Galaxy S8 و Galaxy Note 8 لن تكون من بين هذه الأجهزة.

السبب بسيط، وهو أن شركة سامسونج تقدم دائمًا تحديثين رئيسيين لهواتفها الذكية الرائدة. وتقدم الشركة الكورية الجنوبية نفس القدر من التحديثات الرئيسية لهواتفها الذكية المتوسطة والإقتصادية أيضًا، وعلى الرغم من أنه من المؤسف أن شركة سامسونج لا تفرق بين الهواتف الرائدة والمتوسطة، فالواقع هو هذا. تم إطلاق Galaxy S8 و +Galaxy S8 و Galaxy Note 8 مع نظام الأندرويد 7.0 Nougat، وتم ترقيتهم لاحقًا إلى الأندرويد Oreo ثم إلى Android 9 Pie، وبالتالي هذا يعني أن هذه الهواتف الثلاثة حصلت بالفعل على التحديثات الرئيسية المطلوبة.

بإختصار، سيتعين على مستخدمي Galaxy S8 و +Galaxy S8 و Galaxy Note 8 التعامل مع Android Pie على هواتفهم أو سيحتاجون إلى شراء هاتف ذكي جديد من سامسونج مثل Galaxy S9 أو Galaxy Note 9 أو Galaxy S10 أو Galaxy Note 10 للإستفادة من نظام Android 10 وواجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من الشركة. حتى إذا غيرت سامسونج رأيها وقررت تقديم تحديث رئيسي إضافي لهواتفها الرائدة، فمن غير المرجح أن تطبق الشركة هذه السياسة المُحدثة على هواتفها الرائدة التي تم إطلاقها في العام 2017.

هل تملك الهاتف Galaxy S8 أو +Galaxy S8 أو Galaxy Note 8؟ هل سيكون نظام Android 10 سببًا للترقية إلى هاتف أحدث، أو هل أنت راضٍ عن الميزات التي يمكنك الإستفادة منها على Android 9 Pie؟