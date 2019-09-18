تكنولوجيا: لحماية خصوصيتك.. هكذا يمكنك إيقاف ميزة التعرف على الوجه بفيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شركة فيس بوك للمستخدمين القدرة على إيقاف ميزة التعرف على الوجه، حيث أعلنت أنها ستكون متاحةً لجميع المستخدمين مع وجود خيار لإيقافها فى أى وقت، وفيما يلى نعرض كيفية إيقاف هذه الميزة كما يلى، خاصة للمستخدمين الذين يفضلون المحافظة على خصوصيتهم. لمستخدمى الموبايل لمستخدمى الموبايل - اذهب إلى تطبيق فيس بوك على هاتفك. - اضغط على ايقونة "الثلاثة خطوط" الجانبية. - مرر للأسفل، حتى تصل إلى خيار Settings & Privacy، اضغط عليه. - اضغط بعد ذلك على خيار Privacy Shortcuts. - قم بعد ذلك بتحديد خيار Control Face Recognition. Advertisements - اضغط بعد ذلك على الجزء الذى يسأل عما إذا كنت تريد أن يتمكن فيس بوك من التعرف عليك فى صورة، وقم بإيقافه أيضا. لمستخدمى الويب لمستخدمى الويب - قم بفتح فيس بوك على متصفح الإنترنت. - ادخل إلى الإعدادات. - اضغط بعد ذلك على خيار Face Recognition من الجانب الأيسر. - على الجانب الأيمن قم بالضغط على كلمة Edit الموجودة بجوار خيار التعرف على الوجه. - قم بتحديد "لا".

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