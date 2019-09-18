شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تنتهى من تطوير سفينة فضاء مخصصة لإرسال السياح خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسابق العديد من شركات الفضاء الخاصة لتكون أول من يرسل السياح إلى خارج كوكبنا، والآن اتخذت فيرجن جالاكتيك خطوة كبيرة إلى الأمام فى سباق السياحة الفضائية بعد إعلانها عن إنجازين جديدين فى تطوير طائرتها الفضائية التالية.

نقلاً عن موقع "ميرور" البريطانى، كشفت الشركة أن طائرتها الفضائية SpaceShipTwo اكتمل تطويرها تقريباً، حيث أصبحت الهياكل الرئيسية لسفينة الفضاء التجارية جاهزة الآن.

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لا يزال من غير الواضح متى ستكون SpaceShipTwo جاهزة للانطلاق، ولكن بمجرد الانتهاء سيتم استخدام الطائرة الفضائية إلى جانب سفينة الفضاء الحالية VSS Unity.

وقال إنريكو باليرمو، رئيس ذراع شركة فيرجن جالاكتيك للتصنيع: "حقق فريقنا الموهوب تقدماً كبيراً فى تطوير SpaceShipTwo ".

وقال جورج وايتسايدز، الرئيس التنفيذى لشركة فيرينج جالاكتيك: "لدينا تصميم قوى للكتل التى نعتقد أنه يمكننا تكرارها لبناء ما تبقى من الأسطول، ومواصلة مسيرتنا نحو الخدمة التجارية".