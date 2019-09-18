Huawei تنشر الدفعة الأخيرة من الإعلانات التشويقية لسلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يوم واحد من الإعلان الرسمي، قامت شركة Huawei بنشر مجموعة من الفيديوهات التشويقية لسلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وهي الفيديوهات التي تلمح فيها الشركة الصينية إلى بعض الميزات التي سيأتي بها الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro.

بالنسبة للفيديو الأول، فهو متعلق بأزرار التحكم الجانبية والتي قد ينتهي بها الأمر إلى أن تصبح عبارة عن أزرار إفتراضية حساسة للضغط بدلاً من الأزرار الفعلية القديمة. وعلى الأرجح كما حدث لشركة Vivo مع الهاتف Vivo NEX 3، قد تكون شركة Huawei واجهت نفس التحديات على مستوى التصميم التي تأتي مع شاشة الشلال المنحنية.

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يشير الفيديو التالي إلى أن هواتف Huawei Mate 30 Series الجديدة ستدعم إيماءات الهواء، وعلى الأرجح ستدعم شيء مماثل لإيماءات الهواء في الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL. نحن نفترض أن العتاد المخصص لخاصية فتح الهاتف عن الطريق الوجه قد تم ترقيته ليقوم بأكثر من مجرد قراءة وجهك.

أخيرًا، الفيديو الثالث يدور حول الشحن اللاسلكي. ووفقا للشائعات الأخيرة، فسوف يدعم الهاتف Huawei Mate 30 Pro الشحن اللاسلكي السريع بقوة 27W، وهذا ما يتماشى مع محتوى هذا الفيديو التشويقي الثالث.