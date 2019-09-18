شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استجابة للوائح الجديدة.. "أوبر" بنيويورك تقيد استخدام سائقيها للتطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يجد سائقو أوبر فى مدينة نيويورك أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى التطبيق أو استخدامه خلال فترات الركود، إذ كشف تقرير لوكالة رويترز أن الشركة ستمنع السائقين من استخدام التطبيق فى بعض الأحيان، وفى المناطق ذات الطلب المنخفض، فى محاولة للامتثال للوائح الجديدة فى المدينة، كما قررت وضع حدًا أدنى للأجور للسائقين.

ووفقا لموقع " انجادجيت" الأمريكى، تضع القواعد الجديدة سقفًا لعدد السيارات المرخصة حديثًا لشركة أوبر، كما تحدد حدًا أدنى لأجور للسائقين، إذ تأتى هذه الخطوة بعد أن قامت شركة Lyft المنافسة فى إبعاد السائقين عن التطبيق فى يونيو استجابة للوائح الجديدة، كما منعت هذه اللوائح الشركتين من قبول السائقين الجدد.

وتعارض كل من أوبر وLyft القواعد الجديدة بل وقاضيا المدينة فى محاولة لعكس الحد الأقصى، وقالت أوبر فى بيان: "مرارًا وتكرارًا، رأينا رئيس البلدية يمرر قواعد تعسفية وذات دوافع سياسية لها عواقب غير مقصودة على السائقين والدراجين، على الرغم من اعتراضات من أعضاء مجلس المدينة وخبراء النقل ومجموعات المجتمع".