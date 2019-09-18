شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة Live Caption رسميا لمستخدمى أندرويد.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عبر منشور بمدونتها الرسمية أنه بدءًا من اليوم سيكون بإمكان مستخدمى Hangouts Meet الاستفادة من ميزة Live Captions على أجهزة أندرويد فقط، مؤكدة طرح الميزة الجديدة على iOS والويب قريبًا.

وفقاً لموقع Phonearena، تم الاعلان عن ميزة Live Captions فى وقت سابق من هذا العام خلال مؤتمر الشركة للمطورين Google I / O، لكن لم تكشف الشركة عن موعد الإصدار، إذ تجعل هذه الميزة مكالمات الفيديو أكثر سهولة عن طريق تقليل الحواجز التى تحول دون عقد اجتماعات بين مستخدمى قدرات السمع المختلفة، بغض النظر عما إذا كانوا يشاركون شخصًا أو عن بُعد.

ولا تتوفر Live Captions إلا لمستخدمى اللغة الإنجليزية، وإذا كنت فى اجتماع يجب أن تضع فى اعتبارك أنه عند تمكين Live Captions ستكون مرئية على هذا الجهاز المحدد، مما يعنى أنه يجب على أى مشارك فى الاجتماع تشغيل الميزة من أجهزتهم لرؤيتها أيضاَ.

وفقًا لـجوجل، سيتم طرح Live Captions على أجهزة أندرويد بدءًا من اليوم، ولكن قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع ليصبح متاحًا لجميع مستخدمى Hangouts Meet.