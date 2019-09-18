شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة على سلوك الحيوانات تكشف أسرارًا جديدة عن طبيعتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى بحث جديد عن سلوك الحيوانات، حيث كانت الفئران نموذجا، وتبين أنها يمكن أن تقوم ببعض الأنشطة لمجرد التسلية والمتعة، فوجد الباحثون أن الفئران كانت قادرة على تعلم كيفية لعب الألعاب الاجتماعية من خلال الاختباء والظهور، ولكن القيام بذلك كان بمكافأة فى البداية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حاول علماء الأعصاب من برلين على تدريس ستة فئران تتراوح أعمارها ما بين 5 إلى 23 أسبوعًا لعب لعبة مكونة من الدور المختبئ ومن يسعى للعثور عليه عن طريق استخدام التفاعلات الاجتماعية كتعزيز إيجابي.
فكانوا بمجرد العثور على الفئران يتفاعلون مع الحيوان من خلال دغدغة بطنه أو وضعه على ظهره، وأشاروا إلى أنه مع تقدم اللعبة، تميل تلك التفاعلات إلى الاهتمام بدرجة أقل حيث بدأت الفئران فى الاستمتاع باللعبة بدلاً من انتظار المكافأة الاجتماعية.
ويقول الباحثون إن الفئران لم تُظهر متعة مرحة فقط من خلال القفز والصرير أثناء اللعبة، ولكنهم أظهروها ذلك أيضًا من خلال التصوير داخل أدمغتهم، حيث كشفت تسجيلات الخلايا العصبية عن نشاط مكثف للقشرة الأمامية التي تباينت مع أحداث اللعبة وأنواع التجارب.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: دراسة جديدة على سلوك الحيوانات تكشف أسرارًا جديدة عن طبيعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.