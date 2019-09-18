شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة قادمة لجهاز Google Home.. تفتكر إيه هى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن مستخدمو Google Home من إجراء المكالمات عبر مكبرات الصوت الذكية الخاصة بهم باستخدام ميزة VoIP المدمجة، ولكن بدءًا من اليوم تتوفر هذه الميزة باستخدام خدمة الهاتف أيضًا، حيث أصبحت شركة الاتصالات الأسترالية Telstra أول من تقدم خدمة الاتصال الصوتى عبر جهاز جوجل الذكى.

نقلاً عن موقع " انجادجيت" الأمريكى، يمكن لعملاء Telstra ربط ما يصل إلى ستة أرقام هواتف إلى أجهزة Google Home الخاصة بهم ومزامنة جهات الاتصال أيضًا، والسماح لهم بالاتصال بأى شخص من دفتر هواتفهم بسهولة.

وهناك ميزة مفيدة لهذه الخدمة هى إتاحة الفرصة للمستخدمين للاتصال من أجهزتهم حتى لو كانت هواتفهم المحمولة موجودة فى مكان آخر، كما تتوفر ميزة الاتصال الصوتى من اليوم لجميع عملاء Telstra.

