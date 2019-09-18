سناب شات تدعم الوضع الثلاثي الأبعاد لبعض هواتف آيفون

أعلنت خدمة التراسل المصور سناب شات اليوم الثلاثاء عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها على نظام التشغيل آي أو إس يجلب معه ميزة جديدة تسمح بإضفاء بعد ثالث على المرشحات (الفلاتر).

وكانت سناب شات قد دعمت في الإصدار الأحدث من نظارتها (سبكتاكلز) Spectacles ميزة الأبعاد الثلاثة التي تسمح للمستخدمين برؤية العالم مع تأثيرات تعطي المستخدم إحساسًا بأن الصور ثلاثية الأبعاد. والآن أصبحت هذه الميزة متاحة في بعض هواتف آيفون تحت اسم (وضع الكاميرا الثلاثي الأبعاد) 3D Camera Mode.

وتبدو المنشورات التي تُنشر باستخدام (وضع الكاميرا الثلاثي الأبعاد) وكأنها ذات أبعاد ثلاثة مع إحساس العمق، وذلك إن حرك المستخدم الهاتف في الاتجاهات المختلفة.

وتعد الميزة الجديدة مقتصرةً على هواتف آيفون التي تأتي مع مستشعر العمق، وذلك من هاتف (آيفون 10) وما بعده. أما غير ذلك من الهواتف فلا يمكن إضافة تأثير البعد الثالث إلى المنشورات، ولكن يمكن مشاهدتها، بما في ذلك هواتف أندرويد.

ويُعتقد أن سناب شات تحاول من خلال هذه المزايا الجديدة تمييز نفسها عن فيسبوك التي استقطبت إليها الكثير من مستخدمي سناب شات، وذلك بعد استنساخ أبرز مزايا الأخيرة، وهي: القصص، في معظم التطبيقات، بما في ذلك: تطبيق فيسبوك الرئيسي، وتطبيقي التراسل الفوري مسنجر، وواتساب، وتطبيق مشاركة الصور إنستاجرام.

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يُشار إلى أن إنستاجرام كانت أكثر خدمات فيسبوك تأثيرًا على سناب شات، إذ إن مستخدمي سناب شات لا يشهد النمو المطلوب، مقارنة بإنستاجرام. ويبلغ عدد مستخدمي ميزة القصص في سناب شات النشيطين يوميًا نحو 203 ملايين مستخدم، في حين يتجاوز العدد لدى إنستاجرام الـ 500 مليون مستخدم.

يُشار إلى أن فيسبوك كانت قد سبقت في مجال (الأبعاد الثلاثة)، فبخلاف سناب شات التي تتطلب وجود حساس خاص يدعم الأبعاد الثلاثة لدعم الميزة الجديدة، فإن فيسبوك كانت قد أطلقت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ميزة تحويل الصور إلى الأبعاد الثلاثة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي الميزة التي لم تصل بعد إلى إنستاجرام. لذا، فبعد إطلاق الميزة الجديدة من سناب شات اليوم، فلن يكون مستغربًا أن تُعجل فيسبوك في جلبها إلى إنستاجرام.

هذا؛ ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق سناب شات على هواتف آيفون من متجر آب ستور، وكذلك يمكن تنزيله لهواتف أندرويد من متجر جوجل بلاي.