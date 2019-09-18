ون بلس تكشف عن تصميم هاتفها المرتقب OnePlus 7T

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نشرت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الثلاثاء الصور الرسمية لهاتفها الذكي المرتقب (ون بلس 7تي) OnePlus 7T، وذلك بعد يوم واحد من تحديد موعد الإعلان عن الهاتف في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري.
ونشر الرئيس التنفيذي للشركة الصينية (بيتي لو) الصور على المنتدى الخاص بالشركة، وهو يتطابق مع الصور المسربة سابقًا للهاتف، إذ تؤكد وجود ثلاث كاميرات خلفية ضمن نظام دائري.
ومع أن الصور ركزت على ظهر الهاتف، إلا أن رسومات نُشرت مع الصور كشفت عن تصميم الواجهة التي سوف تتضمن كاميرا أمامية ضمن نتوء مع حواف ضيقة. ويظهر (ون بلس 7تي) في الصور باللون الأزرق المتدرج.
ولم تكشف الشركة عن مواصفات الهاتف، ولكن التسريبات تتحدث عن أن الكاميرات الخلفية ستأتي بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.6 للرئيسية، وبدقة 16 ميجابكسل للثانية مع القدرة على التصوير العريض بزاوية 117 درجة، أما الكاميرا الثالثة فهي للعمق بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 والقدرة على التقريب البصري بمعدل 2x.
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وتتحدث التسريبات أيضًا أن الهاتف سوف يتضمن الإصدار الأحدث من معالجات كوالكوم: سنابدراجون 855+، كما أكدت ون بلس أمس بأن الشاشة سوف تدعم العمل بتردد 90 هرتز، وهي ميزة مطلوبة لألعاب الفيديو السريعة. وذلك على غرار هاتف (ون بلس 7 برو). ويُتوقع أن يدعم كل من هاتفي (ون بلس 7تي)، و(ون بلس 7تي برو) هذا التردد.
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