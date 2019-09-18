صفقة اليوم.. تعلم إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها عبر Shopify مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لإنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها The Ultimate Shopify & Ecommerce Expert Bundle.

عدد الدورات: 11.

عدد الدروس: 610.

المدة: 31 ساعة.

تساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية إعداد موقع ويب مخصص للتجارة الإلكترونية باستخدام Shopify، وكيفية إدارة وتخصيص المتجر، وإعدادات الشحن، وطرق الدفع.

كما ستتعلم احتراف (البيع عبر سلسلة التجزئة) Drop Shipping من خلال أشهر منصات التجارة الإلكترونية: eBay، وAmazon FBA، وAlibaba، وAliExpress، كما ستتعلم كيفية اكتشاف أفضل المنتجات مبيعًا على هذه المنصات، وكيفية أتمتة دروبشيبينغ باستخدام تطبيقات من Shopify.

تتضمن الحزمة أيضًا دورة كاملة حول التسويق الإلكتروني، والتي تتضمن أساسيات التسويق الإلكتروني، وكيفية تحديد الجمهور المستهدف، وإنشاء المحتوى المناسب له، وكيفية الترويج للمنتجات عبر فيسبوك، والبريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة إتمام الدراسة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1649 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

ازدهر مجال التجارة الإلكترونية على مدار الأعوام القليلة الماضية؛ بفضل المنصات المتخصصة مثل: Shopify، وEtsy، حيث سهلت هذه المنصات على المستخدمين إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها وتخصيصها بسهولة دون الحاجة إلى احتراف مجال البرمجة وتطوير الويب.

وعلاوة على ذلك؛ قام عمالقة التجارة الإلكترونية مثل: (أمازون) Amazon، وebay، وAlibaba بتعديل أعمالهم للسماح للبائعين الفرديين بالوصول إلى مواقعهم،بالإضافة إلى تسهيل خيارات الشحن، وتعزيز مستوى خدمة العملاء.

وبناءً على ذلك؛ زادت أعداد المتسوقين عبر الإنترنت بصورة كبيرة، كما يمكن لأي شخص فعليًا بيع الأشياء عبر الإنترنت، وتحقيق مكاسب كبيرة، ولكن عليه أولًا تعلم كيفية القيام بذلك.

إذا كنت تريد بدء مشروعك في مجال التجارة الالكترونية فيمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية الكاملة (The Ultimate Shopify & Ecommerce Expert Bundle) والتي تساعدك على بناء متجرك الإلكتروني وإدارته وتخصيصه من البداية مع خصم يصل إلى 97 %.

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تتضمن هذه الحزمة 11 دورة تدريبية، مقسمة على 610 درسًا، وما يصل إلى 31 ساعة من المحتوى، تغطي كافة الخطوات اللازمة لإطلاق عمل تجاري عبر الإنترنت عبر منصة Shopify، والتي أكبر منصة للتجارة الإلكترونية للبائعين المستقلين، وتفتخر حاليًا بأن لديها أكثر من 500 ألف متجر- بالإضافة إلى تعلم (البيع عبر سلسلة التجزئة) Drop Shipping، وكيفية تسويق المنتجات.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1649 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية إعداد موقع ويب مخصص للتجارة الإلكترونية باستخدام Shopify، وكيفية إدارة وتخصيص المتجر، وكيفية ضبط إعدادات الشحن، وطرق الدفع.

كما ستتعلم احتراف (البيع عبر سلسلة التجزئة) Drop Shipping – وهي أسهل طريقة لبيع المنتجات عبر الإنترنت، حيث لا يبيع التاجر من مخزونه الخاص، بل يقوم بشراء مخزون حسب الحاجة من طرف ثالث – عبر أشهر منصات التجارة الإلكترونية: eBay، وAmazon FBA، وAlibaba، وAliExpress، كما ستتعلم كيفية اكتشاف أفضل المنتجات مبيعًا على هذه المنصات، وكيفية أتمتة دروبشيبينغ باستخدام تطبيقات من Shopify.

تتضمن الحزمة أيضًا دورة كاملة للتدريب على التسويق الإلكتروني، والتي تتضمن أساسيات التسويق الإلكتروني، وكيفية تحديد الجمهور المستهدف، وإنشاء المحتوى المناسب له، وكيفية الترويج للمنتجات عبر فيسبوك، والبريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Shopify E-Commerce Websites for Beginners

Selling on eBay: Make Money Online Dropshipping Products

The Modern Digital Marketing Master Course

Shopify Dropshipping: Create Alibaba Dropship Business Fast

Ultimate eBay BootCamp Academy

eBay for Profits: Make $2,000 a Month Drop-Shipping Products

How To Pick Dropshipping Products From AliExpress

How to Import From China – The Professional Guide

Build a Profitable Amazon FBA Store Without Private Labeling

Shopify Dropshipping: The Best 12 Products To Sell In 2018

Amazon FBA: From No-Experience to Launching Your First Product

الحصول على الصفقة: من هنا.