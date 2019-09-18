جوجل تبرز اللحظات المهمة في مقاطع الفيديو ضمن محرك البحث

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن تحديث كيفية التعامل مع مقاطع الفيديو في النتائج على محرك البحث التابع لها، وذلك بغية تسهيل الوصول إلى المعلومة المطلوبة خاصةً في مقاطع الفيديو التي تشرح بالخطوات.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “هناك الكثير من الطرائق التي يساعدك فيها محرك البحث في اكتشاف المعلومات البصرية، والنصية، وحتى السمعية، وذلك من العثور على أكثر النشرات الصوتية إفادةً إلى فهم العناصر ضمن الصور. ولكن ماذا لو كنت تبحث عن شيء داخل فيديو؟ إن مقاطع الفيديو ليست كالنص في سهولة البحث، إذ لا يمكنك معرفة كامل محتوى الفيديو في ذات الوقت”.

وأضافت جوجل أنه اعتبارًا من اليوم سيكون بإمكان المستخدمين العثور على اللحظات المهمة داخل مقاطع الفيديو، والحصول على المعلومات التي يبحثون عنها على نحو أسرع، وذلك بمساعدة من منشئي المحتوى.

وضربت الشركة على ذلك بمثال: لو كان المستخدم يبحث عن أشياء مثل مقاطع الفيديو التي تشرح كيفية فعل أمر ما، وهي تتضمن عدة خطوات، أو مقاطع الفيديو الطويلة، مثل: الخطابات، والوثائقيات، فإن محرك البحث سوف يعرض للمستخدم اللحظات المهمة داخل المقطع، مثل أسماء الخطوات، أو أسماء الفقرات، وذلك في حال كان منشئ المحتوى قد زود الشركة بها.

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وقالت جوجل: إن هذه الروابط إلى اللحظات المهمة في مقاطع الفيديو سوف تظهر في محرك البحث باللغة الإنجليزية، ولمقاطع الفيديو من يوتيوب، التي قام منشؤها بإرفاق معلومات الطابع الزمني في وصف الفيديو.

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وأضافت الشركة أنها سوف توفر طريقة تسمح للمزيد من منشئي المحتوى بوضع علامات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم بغية تسهيل البحث فيها.