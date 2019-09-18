شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب سيحتاج قائدو السيارات الكهربائية لاختيار أصوات مزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن السيارات الكهربائية صامتة تقريبا، لكن على ما يبدو أنه قد تصبح أكثر ضوضاء قريبا، حيث كشفت الحكومة الفيدرالية عن رغبتها فى منح مالكى السيارات الكهربائية القدرة على اختيار الأصوات التى تصنعها سياراتهم.

وبحسب موقع "ميرور" البريطانى، ينص تحديث القواعد، الذى قدمته الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة، على أن السائقين يجب أن يكونوا قادرين على "اختيار الصوت الذى يفضلونه من مجموعة الأصوات المثبتة فى السيارة"، ولكن قبل أن يفكر البعض فى وجود أصوات مرحة ضمن الأصوات، فقد أضافت الإدارة أنها تبحث أيضًا فى الحد من عدد الأصوات المزيفة التى يجب السماح للمصنعين بتضمينها.

وعلى الرغم من ذلك، انتقل الكثير من الأشخاص إلى تويتر لنشر اقتراحاتهم بشأن أصوات السيارات المزيفة، فيما يأتى التغيير المقترح بعد فترة وجيزة من تطبيق القواعد فى فبراير 2018، مما يتطلب من السيارات الكهربائية والهجينة إصدار الأصوات بسرعات منخفضة لجعلها أكثر وضوحًا للمشاة، وسيتم تطبيق هذه القاعدة على السيارات الأمريكية من عام 2020، وتلك المطبقة فى الاتحاد الأوروبى اعتبارًا من عام 2021.