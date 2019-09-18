شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سناب شات" يطلق فلاتر 3D جديدة.. اعرف طريقة استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة سناب المالكة لتطبيق سناب شات وضع الكاميرا ثلاثى الأبعاد 3D Camera Mode وهى ميزة جديدة تتيح لك التقاط الصور مع تغيير المنظور والمظهر أثناء تحريك هاتفك الذكى، ولتحقيق هذا التأثير تستفيد Snapchat من نظام كاميرا TrueDepth من أبل، والذى تستخدمه الشركة بعدد من المزايا مثل Face ID وAnimojis.

حسب ما ذكره موقع "انجادجيت" الأمريكى، هذا يعنى أن وضع الكاميرا الثلاثية الأبعاد الجديد يعمل فقط مع هواتف أيفون X والإصدارات الأحدث، على الرغم من أن هذه اللقطات ثلاثية الأبعاد يمكن عرضها من قبل أى شخص على التطبيق، فإذا كان لديك هاتف يعمل بنظام أندرويد فيمكنك الاستمتاع بمشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لأصدقائك، ولكن لن يمكنك إنشاء أى صور خاصة بك.

وأوضح سناب شات أن الميزة الجديدة سوف تدعم أجهزة اندرويد المختلفة خلال الشهور القليلة المقبلة، ولكن إذا كان لديك هاتف أيفون حديث فيمكنك الآن البدء فى جعل صورك الشخصية أكثر حيوية، بعدسات وفلاتر ثلاثية الأبعاد، والتى يمكنك نشرها بعد ذلك على قصصك، كما أن هذه الميزة لا تعمل سوى مع الكاميرا الأمامية من أيفون فى الوقت الحالى.