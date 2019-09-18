كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “SIVRA” دراجة كهربائية قابلة للطي قادرة على حمل راكب بوزن 120 كجم

متابعة-سنيار: “SIVRAC” هي دراجة كهربائية قابلة للطي فريدة من نوعها مبنية على آلية قابلة للطي X-Frame الحاصلة على براءة اختراع.

تم تجهيز SIVRAC بمحرك 250 واط مع بطارية الاستخراج الخلفي (9.6Ah 36V)، بالإضافة إلى نظام النقل SHIMANO بست سرعات ونظام الفرامل الأمامية والخلفية.

للامتثال لقواعد السلامة، يبلغ الحد الأقصى للسرعة في الولايات المتحدة 32 كم / ساعة (20 ميلاً في الساعة)، بينما يبلغ الحد الأقصى للسرعة في الاتحاد الأوروبي 25 كم / ساعة (15 ميلا في الساعة)، وهي مزودة ببطارية ليثيوم أيون بقوة 36 فولت 9.6Ah.

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“إن نظام Xtion – Fast Folding هو تصميم X-Frame الحاصل على براءة الاختراع والمستخدم على SIVRAC، فهو يجمع بين آلية قابلة للطي بديهية مع بنية متينة، فهو مرن بدرجة كافية ليتم طيه في الثانية، كما أنه قوي بما يكفي لتحمل وزنا يصل إلى 264 رطل / 120 كجم.

أطلقت SIVRAC عبر Kickstarter لجمع الأموال اللازمة للمرور إلى مرحلة الإنتاج، وتوفر دراجة قابلة للطي في المناطق الحضرية قادرة على حمل راكب يصل إلى 120 كجم.

وتبدأ خيارات التعهد من 1299 دولارا مع توفير 50٪ من سعر البيع بالتجزئة، ومن المتوقع أن يتم الشحن البحري في جميع أنحاء العالم خلال مارس 2020.