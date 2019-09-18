كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “BUNDL” كيس نوم كهربائي ساخن مع تقنية استشعار ذكية

متابعة-سنيار: قد يكون الحصول على الدفء أثناء الليل خلال استكشاف البراري أمرا صعبًا في بعض الأحيان، لكن BUNDL قد أنشأت حقيبة نوم ساخنة كهربائية جديدة مزودة بتكنولوجيا الاستشعار الذكية، واتصال Bluetooth وتطبيق مصاحب لمساعدتك في هذه الليالي الباردة.

تم تجهيز حقيبة النوم BUNDL بثلاث مناطق يمكن تسخينها بشكل مستقل لدرجات حرارة مختلفة حسب احتياجاتك ومتطلباتك، حيث يمكنك تدفئة للقدمين والوسط والكتفين في درجات حرارة مختلفة مباشرة من تطبيق الهاتف الذكي.

لذلك، إذا كانت قدميك تتجمد أثناء النوم ولكن بقية جسمك على ما يرام، ما عليك سوى رفع الحرارة لصندوق القدمين وإيقاف الألواح المخصصة لأقسام HOOD و MID.”

وقال مطورو الكيس: “تحتوي BUNDL BAG على حل تسخين فريد، وبدلاً من استخدام الأسلاك النحاسية، تطبق BUNDL مادة تسخين كربونية حاصلة على براءة اختراع تتميز بخفة وزنها ومقاومتها للماء.

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يستهلك هذا القماش المُسخّن بالورق الرقيق طاقة أقل من حلول الأسلاك النحاسية النموذجية، وتراقب مستشعرات BUNDL درجة الحرارة طوال الليل لتنظيم إعدادات الحرارة المفضلة لديك.

أجهزة الاستشعار تمنع ارتفاع درجة الحرارة وإطالة عمر البطارية، ومثل عناصر التسخين، فإن المستشعرات صغيرة، حتى أنك لن تلاحظ وجودها.”

تم إطلاق BUNDL BAG هذا الأسبوع عبر Kickstarter وهو متاح للدعم مع تعهدات تبدأ من 399 دولارا، وفي حال نجاح الحملة، سيتم الشحن إلى الجهات الداعمة خلال شهر فبراير 2020.