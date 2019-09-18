شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وديزنى يتسابقان.. حرب البث بين شركات التكنولوجيا هتوصل لإيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد حالة من الحرب حاليًا بين شركات التكنولوجيا على خدمات البث، فهناك عدة أطراف تشارك فى هذه المعركة الشرسة على الوصول للقمة وحشد الجمهور تجاهها، حيث تخطط ديزني لإطلاق خدمة بث جديدة، وهي Disney +، في نوفمبر مع الآلاف من المواد الخاصة منها Marvel و Pixar و Star Wars و National Geographic، بالإضافة إلى مواد من Fox أيضًا.

ووفقا لما ذكره موقع " techxplore"، قبل هذا الموعد بأسبوعين ، ستطلق أبل خدمة Apple TV + مع ثماني مسلسلات وفيلم ثائقي، وتحارب أبل فى هذه المعركة باستخدام القيمة المالية التى تفرضها على الاشتراك فى خدمتها، والتى تبلغ 5 دولارات فقط، بعد أن توقع الكثير من المحللين أن تقوم أبل بتسعيرها بـ 9.99 دولار، كما أنها عرضت بعض الخطوات التشجيعية من خلال تقديم الخدمة لمدة عام لأي شخص يشتري هاتف iPhone أو iPad أو جهاز كمبيوتر جديد.