تكنولوجيا: أبل وديزنى يتسابقان.. حرب البث بين شركات التكنولوجيا هتوصل لإيه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد حالة من الحرب حاليًا بين شركات التكنولوجيا على خدمات البث، فهناك عدة أطراف تشارك فى هذه المعركة الشرسة على الوصول للقمة وحشد الجمهور تجاهها، حيث تخطط ديزني لإطلاق خدمة بث جديدة، وهي Disney +، في نوفمبر مع الآلاف من المواد الخاصة منها Marvel و Pixar و Star Wars و National Geographic، بالإضافة إلى مواد من Fox أيضًا.
ووفقا لما ذكره موقع " techxplore"، قبل هذا الموعد بأسبوعين ، ستطلق أبل خدمة Apple TV + مع ثماني مسلسلات وفيلم ثائقي، وتحارب أبل فى هذه المعركة باستخدام القيمة المالية التى تفرضها على الاشتراك فى خدمتها، والتى تبلغ 5 دولارات فقط، بعد أن توقع الكثير من المحللين أن تقوم أبل بتسعيرها بـ 9.99 دولار، كما أنها عرضت بعض الخطوات التشجيعية من خلال تقديم الخدمة لمدة عام لأي شخص يشتري هاتف iPhone أو iPad أو جهاز كمبيوتر جديد.
تتمتع أبل بأدنى سعر من خدمات الاشتراك المتميزة، ولكن مقابل دولارين أكثر يمكنك الحصول على خدمة Disney + ومكتبتها الكلاسيكية إلى جانب سلسلة جديدة تتضمن "The Mandalorian"، استنادًا إلى أفلام Star Wars، وتحديث لـHigh School Musical وغيرها من المواد.
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