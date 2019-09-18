شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التخلى عن تناول اللحوم لن يساهم فى حل مشاكل البيئة.. دراسة حديثة تكشف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن محبى اللحوم الذين يفكرون فى التخلى عن تناولها على أمل مواجهة تغير المناخ ربما عليهم الاستمرار فى تناول ما يشتهون دون الشعور بالذنب، بعد أن أظهرت النتائج أن اتباع نظام غذائى يحتوى على اللحوم أو السمك أو منتجات الألبان، وتناولها مرة واحدة فقط يوميًا، له بصمة كربونية أقل من النظام النباتى.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، اكتشفت الدراسة التى أجرتها جامعة جونز هوبكنز أن 95 فى المئة من البلدان استبدلت النظام الغذائى العادى بالحليب والبيض، ووجدت الدراسة أن هذا أسوأ بالنسبة للبيئة من تناول بعض منتجات اللحوم.
ويعود ذلك جزئياً إلى أن تربية الأبقار للحصول على الألبان والزبدة والجبن يتطلب كميات كبيرة من الطاقة والأراضى، وكذلك الأسمدة والمبيدات الحشرية اللازمة لنمو العلف، ولذلك تنبعث منها كميات هائلة من غازات الدفيئة التى تعمل على تسخين الكوكب.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: التخلى عن تناول اللحوم لن يساهم فى حل مشاكل البيئة.. دراسة حديثة تكشف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.